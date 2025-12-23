Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Czterech chłopców zaginęło, znaleziono ciała. Żołnierze skazani na 34 lata więzienia

Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Ekwador. Jedenastu żołnierzy skazanych na ponad 34 lata więzienia
Źródło: Reuters
Jedenastu żołnierzy zostało skazanych na ponad 34 lata więzienia w związku ze zniknięciem czterech nastolatków sprzed roku. Żołnierze zatrzymali chłopców podczas nocnego patrolu, mieli ich pobić, zmusić do zdjęcia ubrań, a następnie porzucić nagich w niebezpiecznej okolicy. Kilka dni później znaleziono ich ciała.

W poniedziałek sąd w Guayaquil skazał jedenastu żołnierzy na 34 lata i osiem miesięcy więzienia w związku z wymuszonym zniknięciem czterech chłopców w wieku od 11 do 15 lat, do którego doszło przed rokiem. Żołnierze zostali oskarżeni o bezpośrednie dokonanie tego przestępstwa, a zasądzona kara jest zgodna z tym, czego domagała się prokuratura.

Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Źródło: PAP/EPA/Jonathan Miranda Vanegas

Kolejnych pięciu żołnierzy zamieszanych w przestępstwo otrzymało mniejszy wymiar kary, dwóch i pół roku więzienia. Mężczyźni ci przyznali się do winy i współpracowali z organami ścigania w wyjaśnianiu sprawy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ochroniarze zaatakowali dziennikarzy relacjonujących pożar

Ochroniarze zaatakowali dziennikarzy relacjonujących pożar

Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent

Pierwszy transport do megawięzienia. Wśród "najbardziej niebezpiecznych" były wiceprezydent

Czterech chłopców zaginęło w Ekwadorze

Sprawa sięga grudnia 2024 roku. Czterech chłopców zaginęło w dzielnicy Las Malvinas w mieście Guayaquil na zachodzie kraju, kiedy wracali do domu z meczu piłki nożnej.

Agencja Reuters opisuje, że żołnierze zatrzymali chłopców podczas nocnego patrolu, mieli ich pobić, zmusić do zdjęcia ubrań, a następnie porzucić nagich w niebezpiecznej miejscowości Taura, oddalonej o 30 km od Guayaquil. Jednemu z nich udało się zadzwonić do swojego ojca, ale gdy ten przyjechał na miejsce, nie zdołał ich odnaleźć. Kilka dni później władze poinformowały, że w Taurze odnaleziono cztery zwęglone ciała dzieci.

Sędzia Jovanny Suarez, odczytując wyrok, zauważył, że żołnierze "porzucili nieletnich w tym rejonie, wiedząc, że jest on niebezpieczny, odludny i opuszczony". Obrona żołnierzy twierdziła, że dowody przedstawione przez prokuraturę nie są rozstrzygające, a także zauważyła, że żołnierze pozostawili chłopców, gdy ci żyli.

Nie jest jasne, kto zabił czterech nastolatków - zauważa "Guardian". Toczący się proces dotyczył przestępstwa wymuszonego zniknięcia, jakiego dopuścili się żołnierze. W sprawie ich śmierci toczy się odrębne postępowanie. Gazeta pisze, że sekcje zwłok wykazały, że przyczyną śmierci chłopców były rany postrzałowe z bliskiej odległości.

Zniknięcie i śmierć chłopców nastąpiło w czasie ofensywy wojskowej przeciwko przestępczości zorganizowanej, ogłoszonej przez ekwadorskiego prezydenta Daniela Noboę. Od dwóch lat w Ekwadorze obowiązuje stan wyjątkowy, a żołnierze regularnie patrolują ulice.

Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: Reuters, "The Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Jonathan Miranda Vanegas

Udostępnij:
TAGI:
Ekwador
Czytaj także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę
Trójmiasto
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja
Poznań
Najstarsza polska kolęda
To najstarsza polska kolęda. Autor ukrył w niej swoje imię
Kraków
Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon
Gdzie po pomoc w święta? NFZ przypomina zasady
Zdrowie
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii
Świat
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Dramat rodzin przez świętami. Potężny pożar czterech domów, jeden zupełnie spłonął
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje, panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania
Opole
Iluminacje w Vigo
Władze dumne, mieszkańcy narzekają. "Od świateł boli mnie głowa"
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica