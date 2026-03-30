Świat

Trump: Iran zgodził się na większość punktów porozumienia

|
Donald Trump
Trump: Iran musi negocjować, roznosimy ich w pył
Źródło: TVN24, Reuters
Donald Trump powiedział, że negocjacje z Iranem przebiegają dobrze, a Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów, które zaproponowali im Amerykanie. Dodał jednak, że w grę wchodzi nadal fiasko rozmów.

Zdaniem amerykańskiego prezydenta, który został zapytany o tę kwestię przez dziennikarzy na pokładzie Air Force One w drodze z Florydy do Waszyngtonu, negocjacje "pośrednie i bezpośrednie" z Iranem idą "skrajnie dobrze".

- Dali nam większość z punktów. (...) Oni zgadzają się z nami co do planu. Zaoferowaliśmy 15 rzeczy i w większości (się zgodzili- red.). Zwrócimy się o parę innych rzeczy - relacjonował Trump, bez podawania szczegółów. Dodał też, że w geście dobrej woli Iran przepuścił w ubiegłym tygodniu przez cieśninę Ormuz 10 tankowców oraz zgodził się na przepuszczenie kolejnych 20.

W niedzielnym wywiadzie dla "Financial Times" Trump ujawnił, że decyzję w tej sprawie podjął przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Ghalibaf, który ma być głównym negocjatorem po stronie Iranu. Powiedział też, że nowy najwyższy przywódca kraju, Modżtaba Chamenei, jest poważnie ranny, ale żyje.

Trump ponownie zaznaczył, że w następstwie zabicia szeregu czołowych postaci irańskiego aparatu władzy w kraju tym doszło w istocie do "zmiany reżimu", a nowi rządzący są "bardzo rozsądni".

Mimo wyrażanego optymizmu, prezydent Trump przyznał, że "z Iranem nigdy nie wiadomo" i że ostatecznie rozmowy mogą zakończyć się fiaskiem. Pytany o możliwość wysłania wojsk lądowych do Iranu, odparł jedynie, że "ma wiele alternatyw". W wywiadzie z "FT" przyznał natomiast, że rozważa zajęcie przez wojska USA wyspy Chark, będącej centrum eksportowym irańskiej ropy naftowej. Powiedział też, że jest za tym, by USA "wzięły" irańską ropę naftową. Twierdził, że wojska USA mogłyby to zrobić z łatwością, choć przyznał, że mogłoby to wymagać okupacji.

Rozmawiając z dziennikarzami na pokładzie samolotu, prezydent mówił, że jeśli Iran będzie wymuszał opłaty od armatorow statków za tranzyt przez cieśninę, "zrobi cokolwiek musi zrobić". - Możemy ją zamknąć w dwie minuty. Możemy to zamknąć tak szybko, że w głowach się wam zakręci - oświadczył prezydent USA.

Według "New York Times", w niedzielę na Bliski Wschód dotarło kilkuset żołnierzy wojsk specjalnych. W poprzednich dniach sprowadzono tam jednostkę ekspedycyjną marines oraz żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej. W sobotę "Washington Post" podał, że USA planują możliwe operacje lądowe, które mogą potrwać kilka tygodni, choć decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Michał Malinowski
