Według słów Donalda Trumpa "wiele krajów" - nie przekazał, o kim mowa - wyśle swoje okręty, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran. Wyraził nadzieję, że do regionu swoje jednostki skierują też Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania.
Biały Dom nie odpowiedział na razie na prośbę o komentarz agencji prasowej Reuters, czy jakiekolwiek kraje zgodziły się zaangażować swoją martynarkę wojenną.
"Tymczasem Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!" - zapewnił prezydent USA.
Problem w cieśninie Ormuz. Statki stoją, ceny ropy rosną
Od wybuchu wojny Izraela i USA z Iranem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 procent światowych dostaw ropy naftowej. Jest ona jedynym wejściem do Zatoki Perskiej. Wiele tankowców utknęło.
W czwartek nowy najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei, powiedział, że Iran będzie kontynuował walkę i utrzyma zamknięcie przeprawy. "The New York Times" poinformował z kolei, powołując się na źródła w rządzie USA, że Iran rozpoczął układanie min w cieśninie Ormuz.
Według brytyjskiej Agencji ds. Operacji Handlowych na Morzu (Maritime Trade Operations Agency) od początku marca 20 statków handlowych, w tym dziewięć tankowców, padło ofiarą ataków w okolicy Ormuzu. Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w piątek, że "nie trzeba się martwić" o cieśninę Ormuz, bo USA nie pozwolą, by pozostała zamknięta.
Cena ropy zbliżyła się do granicy 100 dolarów za baryłkę, podczas gdy przed wojną oscylowała na poziomie 65 dolarów.
Opracował Filip Czerwiński /lulu
Źródło: PAP, Reuters, tvn24.pl
