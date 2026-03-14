Trump: wojna z Iranem będzie trwała tak długo, jak będzie to konieczne

Według słów Donalda Trumpa "wiele krajów" - nie przekazał, o kim mowa - wyśle swoje okręty, by razem z USA zabezpieczyć cieśninę Ormuz, blokowaną przez Iran. Wyraził nadzieję, że do regionu swoje jednostki skierują też Chiny, Francja, Japonia, Korea Południowa i Wielka Brytania.

Biały Dom nie odpowiedział na razie na prośbę o komentarz agencji prasowej Reuters, czy jakiekolwiek kraje zgodziły się zaangażować swoją martynarkę wojenną.

"Tymczasem Stany Zjednoczone będą piekielnie bombardować wybrzeże i nieustannie ostrzeliwać irańskie łodzie i statki. Tak czy inaczej, wkrótce cieśnina Ormuz będzie OTWARTA, BEZPIECZNA i WOLNA!" - zapewnił prezydent USA.

Problem w cieśninie Ormuz. Statki stoją, ceny ropy rosną

Od wybuchu wojny Izraela i USA z Iranem Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ogłosił zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą przepływa 20 procent światowych dostaw ropy naftowej. Jest ona jedynym wejściem do Zatoki Perskiej. Wiele tankowców utknęło.

Wymiana ognia w Zatoce Perskiej - stan na 14 marca 2026 roku

W czwartek nowy najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Modżtaba Chamenei, powiedział, że Iran będzie kontynuował walkę i utrzyma zamknięcie przeprawy. "The New York Times" poinformował z kolei, powołując się na źródła w rządzie USA, że Iran rozpoczął układanie min w cieśninie Ormuz.

Według brytyjskiej Agencji ds. Operacji Handlowych na Morzu (Maritime Trade Operations Agency) od początku marca 20 statków handlowych, w tym dziewięć tankowców, padło ofiarą ataków w okolicy Ormuzu. Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w piątek, że "nie trzeba się martwić" o cieśninę Ormuz, bo USA nie pozwolą, by pozostała zamknięta.

Cena ropy zbliżyła się do granicy 100 dolarów za baryłkę, podczas gdy przed wojną oscylowała na poziomie 65 dolarów.

OGLĄDAJ: "Nie widać scenariusza upadku". Dlaczego irański system wciąż trwa Zobacz cały materiał

Opracował Filip Czerwiński /lulu