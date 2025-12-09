Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Czechy mają nowego premiera. Media o końcu "zimnej wojny"

|
Prezydent Czech Petr Pavel i premier Andrej Babiš na Zamku Praskim
Partia ANO byłego premiera Andrieja Babisza wygrywa wybory w Czechach
Źródło: Reuters
We wtorek, ponad dwa miesiące po wyborach parlamentarnych, prezydent Czech Petr Pavel mianował na stanowisko premiera Andreja Babiša. Czeskie media piszą o końcu "zimnej wojny" pomiędzy głową państwa, a nowym premierem, który obejmuje ten urząd już po raz drugi.
Kluczowe fakty:
  • Andrej Babiš był już premierem Czech w latach 2017-2021.
  • Prezydent przed mianowaniem go na szefa rządu stawiał warunki dotyczące rozwiązania konfliktu interesów pomiędzy tą funkcją i biznesową aktywnością Babiša.
  • Czeskie media piszą o końcu "zimnej wojny" pomiędzy prezydentem i nowym premierem.

- Dziś tym aktem spełniamy wolę wyborców, ponieważ lider najsilniejszej partii zostaje mianowany premierem - powiedział Petr Pavel podczas ceremonii zaprzysiężenia nowego szefa rządu. - Chciałbym jeszcze raz docenić to, że dotrzymał pan umowy, którą zawarliśmy między sobą w sprawie publicznego ogłoszenia sposobu, w jaki zostanie rozwiązany konflikt interesów - podkreślił prezydent.

Zaznaczył, że Republika Czeska "znajduje się w trudnej sytuacji bezpieczeństwa i gospodarczej". - Będziemy musieli rozwiązać szereg problemów, które nie będą przyjemne dla opinii publicznej. Będą one wymagały nie tylko wizji, ale także odwagi i niekwestionowania naszych więzi w UE i NATO - dodał.

9 grudnia 2025 r.
Prezydent Czech Petr Pavel i premier Andrej Babiš na Zamku Praskim
Źródło: Michal Kamaryt/CTK/PAP/EPA

Andrej Babiš premierem Czech

Podczas uroczystości Babiš ograniczył się do podziękowań oraz zapewnił Czechów, że będzie walczyć o ich interesy w kraju i na świecie. - Dołożymy wszelkich starań, aby zrealizować program rządu. Dołożymy też wszelkich starań, aby Republika Czeska stała się najlepszym miejscem do życia na całej naszej planecie - deklarował Babiš w imieniu gabinetu, którego prezydent jeszcze nie powołał.

Andrej Babiš otrzymał we wtorek gratulacje od dotychczasowego premiera Petra Fiali, który, wraz z rządem, urzęduje do czasu powołania przez prezydenta nowego gabinetu. Fiala przekazał do dyspozycji Babiša i jego współpracowników jeden z rządowych budynków w Pradze. Zapewnił, że przekazywanie władzy przebiegnie bez trudności.

Dziennikarze spodziewają się, że prezydent mianuje rząd Babiša na początku przyszłego tygodnia, a nowy premier bez przeszkód weźmie udział w posiedzeniu Rady Europejskiej, zaplanowanym na 18-19 grudnia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

"Rządzić państwem jak firmą". Wywrócił system do góry nogami

Cezary Paprzycki
Jak będzie wyglądał rząd i gdzie jest "czerwona linia"? Trwają rozmowy

Jak będzie wyglądał rząd i gdzie jest "czerwona linia"? Trwają rozmowy

Konflikt interesów Babiša

Konflikt interesów, o którym mówił Petr Pavel podczas uroczystości na Zamku Praskim, dotyczył Agrofertu - należącego do Babiša holdingu, który zrzesza ponad 200 spółek zajmujących się rolnictwem i przemysłem rolno-spożywczym oraz chemicznym. Prezydent oświadczył po wyborach, że chce, aby przed nominacją na premiera Babiš publicznie przedstawił, jak chce uniknąć konfliktu interesu, który mógłby powstać w związku z objęciem funkcji szefa rządu - zgodnie z przepisami czeskiego prawa oraz z europejskimi regulacjami.

Stojąc na czele Agrofertu Babiš stał się jednym z najbogatszych Czechów, notowany był również w zestawieniach najbogatszych ludzi na świecie.

Pavel w wywiadzie udzielonym w połowie listopada powiedział, że jeśli Babiš "nie będzie w stanie w sposób satysfakcjonujący rozwiązać konfliktu interesów, dobrze by było, gdyby zwycięzca wyborów zaproponował innego kandydata (na premiera)". Lider ANO zareagował na tę wypowiedź, stwierdzając, że podejmowanie nieodwracalnych decyzji byłoby "nielogiczne" w sytuacji, gdy nie jest pewien, że zostanie premierem.

Koniec "zimnej wojny"

Ostatecznie Babiš - premier Czech w latach 2017-2021 - 4 grudnia opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie wideo, w którym zapowiedział, że nie będzie miał nic wspólnego z firmą, którą przez lata budował i w której ma 100 proc. udziałów. Zapewnił, że nawet po zakończeniu kariery politycznej Agrofert, ta jedna z największych czeskich firm nie wróci do niego. - Zdecydowałem się na krok, o którym nigdy wcześniej nie myślałem - podkreślił polityk i biznesmen.

Sprawa konfliktu interesów była szeroko komentowana przez lokalne media. Portal Czeskiego Radia irozhlas.cz we wtorek pisze o końcu "zimnej wojny" między Pavlem a Babišem. Ocenił przy tym, że po mianowaniu lidera ANO na stanowisko szefa rządu dynamika jego relacji z głową państwa "ulegnie nagłej zmianie". "Dotychczasowa przewaga prezydenta zostanie znacznie wyrównana, dlatego też Zamek był świadomy, że większość ustępstw, których oczekiwał od powstającego rządu, musi uzyskać przed tym momentem" - czytamy.

Publiczny czeski nadawca przypomniał, że Pavel i Babiš byli rywalami w wyborach prezydenckich w 2023 roku. W drugiej turze Pavel - były dowódca czeskiej armii i były szef Komitetu Wojskowego NATO - otrzymał wówczasponad 58,23 proc. głosów. Babiš otrzymał 41,76 proc. głosów.

34 min
Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Prezydent Czech: Rosjanie nas testują. Oni lubią prowokować

Rozmowy TVN24+

Autorka/Autor: Maciej Wacławik // mm

Źródło: PAP, irozhlas.cz, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michal Kamaryt/CTK/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
CzechyPetr PavelAndrej BabiszPetr Fiala
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
WARSZAWA
Osoby inwestujące w kryptowaluty powinny pamiętać o wykazaniu dochodów z tego tytułu w zeznaniu rocznym i odprowadzeniu podatku w odpowiedniej wysokości
Co wiedzą politycy o kryptowalutach? "Nie byliśmy uprzedzeni, że będziemy zdawali test"
BIZNES
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto, za co naprawdę go ukarano
Musk oskarża Unię o cenzurę. Oto za co naprawdę go ukarano
Gabriela Sieczkowska
Policjanci zatrzymali poszukiwanych listami gończymi (zdjęcie ilustracyjne)
W czterech wysiedli z auta, "ruszyli z pięściami" na nastolatka
Kielce
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
WARSZAWA
Szkoły średnie. "Pierwszeństwo w naborze mają cudzoziemcy"? Ratusz wyjaśnia
Rozpijał i molestował nastolatki, robił im także nagie zdjęcia. Nie chce podać haseł do dysków
Lubuskie
Grzegorz Braun
Koalicja PiS z Braunem? "Nikt o tym dzisiaj nie powie"
Polska
Narkotyki w skrytce
36 kilogramów marihuany w szpuli z kablem
Wrocław
Źrebak utknął na piętrze stodoły
Źrebak utknął na piętrze stodoły. Pomogli strażacy
Wrocław
imageTitle
Miliony wyświetleń w niespełna godzinę. Zdjęcie Salaha robi furorę
EUROSPORT
Jacek Sasin
"Dla PiS-u nie ma żadnych hamulców". Słowa Sasina "to kompromitacja i dyskwalifikacja"
Polska
Gigantyczny przemyt GBL udaremniony w Gdańsku. Zabezpieczono prawie tonę substancji
Przejęli tonę substancji do wytwarzania "pigułek gwałtu"
Trójmiasto
Karol Nawrocki
Apel premiera do prezydenta. "Chcę żeby to było bardzo jasne"
BIZNES
Mszyca Cinara curvipes - zdjęcie poglądowe
Inwazyjny owad na choinkach. Wydano "list gończy"
METEO
34-latka padłą ofiarą oszustów
Oszustwo na pracownika banku. 34-latka straciła blisko 700 tysięcy złotych
Białystok
talizman v3
Wisiorek niczym paliwo jądrowe. Niebezpieczny "talizman" znaleziony na lotnisku
Świat
imageTitle
Siatkarka zasłabła w trakcie meczu. Teraz mówi, co się stało
EUROSPORT
Pożar autobusu na DW367
Autobus stanął w płomieniach
Wrocław
Węgiel wysypywał się na ulice
Kierowca zgubił prawie cały ładunek. Policja miała ułatwione zadanie
Katowice
Adam Glapiński
Trzęsienie ziemi w NBP? Członkowie zarządu odsunięci od nadzoru
BIZNES
Przerwy w dostawach prądu w Kijowie
Atak dronów na Ukrainę. Brak prądu w czterech obwodach
Świat
Miejsce znalezienia zwłok starszego mężczyzny z obrażeniami głowy
Senior zabity tłuczkiem na ulicy. Do sądu trafił akt oskarżenia
Trójmiasto
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
WARSZAWA
wilk shutterstock_1200490126
Martwy wilk na prywatnej posesji
Rzeszów
Plebiscyt Zwierzę Roku 2026
Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
METEO
Premier Donald Tusk
Gigantyczna inwestycja w Polsce. Tusk o ważnej decyzji
BIZNES
imageTitle
Egzotyczna podróż i trudne wyzwanie polskich tenisistów
EUROSPORT
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
WARSZAWA
Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.
Od kłótni z dziewczyną do wizji dziesięciu lat w więzieniu
Łódź
Policjanci zatrzymali 50-latka
Największa afera mieszkaniowa w Polsce. Straty mogą być ogromne
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica