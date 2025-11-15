Co trzeci dzień ktoś chce tu zabić kobietę. "A teraz dajcie mi dożywocie"

Sąsiedzi twierdzą, że przez ostatni miesiąc Luigi M. przesiadywał pod blokiem godzinami. Podjeżdżał swoim fordem focusem, parkował przed białą furtką prowadzącą na podwórko i czekał. Czasem całą noc. Kiedy widział byłą żonę, wykrzykiwał: "wynoś się stąd, to mój dom!".
M. rozwiódł się z Lucianą Ronchi w 2022 roku i wiele wskazuje na to, że nie przepracował tego rozstania. Ona zaczęła się z kimś spotykać, on stracił pracę, pomieszkiwał w wynajmowanym pokoju, później w samochodzie.
Gniew dojrzewał w nim przez trzy lata. Wybuchł 20 października o 9.50.
W ten poniedziałek Luigi M. przyjechał na ulicę Grassini w Mediolanie nie fordem, a skuterem Piaggio Beverly. Kiedy 62-letnia Luciana wyszła z podwórza, rzucił się na nią. Zaczął bić i powalił na ziemię. Wyciągnął nóż, dźgnął byłą żonę 14 razy. W głowę, klatkę piersiową, brzuch. "Niektóre z ciosów były zadawane z dużą siłą. Ze wstępnych oględzin wynika, że sprawca w szczególnie okrutny sposób wyżył się na twarzy kobiety" - poinformował Marcello Viola z prokuratury w Mediolanie. Wszystko zarejestrowały kamery monitoringu.
M. miał na sobie kask, ale sąsiedzi, którzy widzieli, jak bije i rani Lucianę, a potem ucieka, nie mieli wątpliwości, kim jest agresor, i od razu polecili policjantom, żeby szukali jej byłego męża.
Nie był daleko. Służby znalazły go po ośmiu godzinach w pobliskim parku. Namierzyli go po sygnale telefonu komórkowego, który najpierw wyłączył, a potem na moment włączył. Był brudny od krwi, nie stawiał oporu. "Tu jestem, to mnie szukacie. A teraz dajcie mi dożywocie" - miał powiedzieć funkcjonariuszom, co relacjonuje włoski dziennik "Corriere della Sera".
Ostatnie zdanie sporo mówi o 64-latku. Po pierwsze: może wiedzieć o tym, że w lipcu włoski Senat jednogłośnie opowiedział się za ważnymi zmianami w kodeksie karnym. Za zabójstwo obecnej lub byłej partnerki ma grozić kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Po drugie: nic sobie z tego nie robi. I jest to tak samo bezczelne, jak alarmujące.
"Słyszę, że wszedł. Dzwoń na policję"
To nie jedyne morderstwo, które wstrząsnęło Włochami w ostatnim czasie. Kilka dni wcześniej, we wtorek 14 października, też w Mediolanie, zginęła 29-letnia Pamela Genini. Modelka, influencerka i założycielka firmy szyjącej stroje kąpielowe dla kobiet.