Świat Trump: zatrzymaliśmy irański statek w Zatoce Omańskiej

Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie

O zatrzymaniu w niedzielę irańskiego statku towarowego Donald Trump poinformował po godzinie 21 polskiego czasu.

"Dzisiaj statek towarowy 'Touska' pod irańską banderą, mierzący niemal 900 stóp (około 275 metrów - red.) i ważący niemal tyle, co lotniskowiec, próbował przedrzeć się przez blokadę naszej marynarki, ale nie wyszło mu to na dobre" - napisał Donald Trump w Truth Social.

Jak dodał, amerykański "niszczyciel rakietowy USS Spruance przechwycił 'Touskę' w Zatoce Omańskiej i wydał mu jasne polecenie zatrzymania się". "Irańska załoga odmówiła, więc zatrzymał ich nasz okręt, wybijając dziurę w maszynowni. W tej chwili statek znajduje się pod kontrolą marines" - napisał Trump, dodając, że Amerykanie sprawdzają, co znajduje się na okręcie.

USS Spruance Źródło: US Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart/Released

"'Touska' jest objęta sankcjami Departamentu Skarbu USA z powodu wcześniejszej nielegalnej działalności" - napisał.

Amerykańska blokada

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku. Jak informowało w sobotę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), dotąd 23 jednostki, które próbowały ją przełamać, zawróciły na polecenie USA.

Iran i USA uzgodniły 8 kwietnia dwutygodniowy rozejm, w ramach którego dopuszczono ruch statków przez Ormuz.

Władze Iranu w piątek po południu otworzyły Cieśninę Ormuz dla statków handlowych do końca trwania rozejmu, który wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. W związku z utrzymaniem amerykańskiej blokady irańskich portów, w sobotę przed południem Teheran ponownie wprowadził ograniczenia w żegludze przez ten szlak.

