Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump: zatrzymaliśmy irański statek w Zatoce Omańskiej

Donald Trump
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Irański statek towarowy próbował przedrzeć się przez amerykańską blokadę w Zatoce Omańskiej, ale nie wyszło mu to na dobre - przekazał prezydent USA Donald Trump. Poinformował, że jednostka została zatrzymana przez amerykański niszczyciel i znajduje się pod kontrolą marines.

O zatrzymaniu w niedzielę irańskiego statku towarowego Donald Trump poinformował po godzinie 21 polskiego czasu.

"Dzisiaj statek towarowy 'Touska' pod irańską banderą, mierzący niemal 900 stóp (około 275 metrów - red.) i ważący niemal tyle, co lotniskowiec, próbował przedrzeć się przez blokadę naszej marynarki, ale nie wyszło mu to na dobre" - napisał Donald Trump w Truth Social.

Jak dodał, amerykański "niszczyciel rakietowy USS Spruance przechwycił 'Touskę' w Zatoce Omańskiej i wydał mu jasne polecenie zatrzymania się". "Irańska załoga odmówiła, więc zatrzymał ich nasz okręt, wybijając dziurę w maszynowni. W tej chwili statek znajduje się pod kontrolą marines" - napisał Trump, dodając, że Amerykanie sprawdzają, co znajduje się na okręcie.

USS Spruance
Źródło: US Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Shawn J. Stewart/Released

"'Touska' jest objęta sankcjami Departamentu Skarbu USA z powodu wcześniejszej nielegalnej działalności" - napisał.

TRUTH
TRUTH

Amerykańska blokada

Amerykańska blokada statków wpływających do irańskich portów i wypływających z nich trwa od poniedziałku. Jak informowało w sobotę Dowództwo Centralne USA (CENTCOM), dotąd 23 jednostki, które próbowały ją przełamać, zawróciły na polecenie USA.

Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iran grozi atakami. Nawet zbliżenie się "będzie uznane za współpracę z wrogiem"

BIZNES

Iran i USA uzgodniły 8 kwietnia dwutygodniowy rozejm, w ramach którego dopuszczono ruch statków przez Ormuz.

Władze Iranu w piątek po południu otworzyły Cieśninę Ormuz dla statków handlowych do końca trwania rozejmu, który wygasa w nocy z 21 na 22 kwietnia. W związku z utrzymaniem amerykańskiej blokady irańskich portów, w sobotę przed południem Teheran ponownie wprowadził ograniczenia w żegludze przez ten szlak.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/GRAEME SLOAN / POOL

Udostępnij:
Tagi:
IranUSACieśnina OrmuzDonald Trump
Czytaj także:
imageTitle
Kowalski napisał historię. "Już nie mogę się doczekać, aż tu wrócę"
EUROSPORT
imageTitle
Juventus coraz pewniej spogląda w stronę Ligi Mistrzów
EUROSPORT
Antoni Kowalski
Koniec pięknego snu Kowalskiego. Żegna się z mistrzostwami świata
EUROSPORT
Deszcz, noc, ulewny deszcz
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Rumen Radew
Bułgarzy wybrali. "Jesteśmy gotowi na różne opcje"
Świat
imageTitle
Koszykarki AZS UMCS Lublin mistrzyniami Polski
EUROSPORT
Trwa prywatna akcja ratownicza humbaka Timmy'ego
Poziom wody się podnosi. "Teraz potrzebujemy cudu"
METEO
Wędrówka opadów w nocy i poniedziałek
Tak opady będą wędrować nocą nad Polską
METEO
imageTitle
Świątek poznała drabinkę w Madrycie. Możliwy rewanż z Linette
EUROSPORT
imageTitle
Imaz zapisał się w historii. Pewna wygrana Jagiellonii
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Pułapka Orbana, w którą sam wpadł. Sikorski: potwierdziła się stara prawda
Świat
Zondacrypto, kryptowaluty
Członkowie rady nadzorczej właściciela Zondacrypto rezygnują
BIZNES
imageTitle
Bayern pewny mistrzostwa cztery kolejki przed końcem
EUROSPORT
imageTitle
City lepsze w hicie. Walka o mistrzostwo Anglii coraz bardziej zacięta
EUROSPORT
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tu nocą będzie padać najmocniej
METEO
imageTitle
Kubica walczył do końca. Inauguracja sezonu dla Toyoty
EUROSPORT
imageTitle
Walka o mistrzostwo nabiera rumieńców. Łodzianki wyrównały
EUROSPORT
Shreveport
Ośmioro dzieci zabitych w strzelaninie
Świat
imageTitle
Kibice nie zawiedli. Padł rekord frekwencji na polskim meczu ligowym
EUROSPORT
Z rozbitej ciężarówki wydostał się rój pszczół
Ogromny rój pszczół wydostał się z ciężarówki
METEO
Wybuch w fabryce fajerwerków w Indiach
Wybuch w fabryce fajerwerków. Są ofiary śmiertelne
Świat
imageTitle
Okazała wygrana Rakowa. Bohater meczu nie cieszył się z goli
EUROSPORT
W Londynie doszło do próby podpalenia synagogi
"Odrażające". Kolejny taki atak w Londynie
Świat
imageTitle
Udany rewanż Evenepoela w Amstel Gold Race
EUROSPORT
Straż Pożarna
Wyciek tlenku siarki we Wrocławiu
Wrocław
Burza piaskowa uderzyła w Sinciang w Chinach
Burza piaskowa pochłania miasto. Nagranie
METEO
imageTitle
Wisła odzyskała Puchar Polski. Rywale okazali się godnym rywalem
EUROSPORT
imageTitle
Kowalski zaskoczył mistrza świata jego własnym trikiem
EUROSPORT
imageTitle
Kuriozum w Słowenii. Bramkarz regularnie zmieniany w pierwszej minucie
EUROSPORT
Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman
Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Ta tabliczka to jedyny ślad jej istnienia
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

