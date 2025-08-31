Putin rozpoczął swoją "bezprecedensową" wizytę

Rozmowa Xi Jinpinga z Władimirem Putinem dzień po zaprzysiężeniu Trumpa. (wideo ze stycznia 2025) Źródło: Reuters

Rosyjski przywódca Władimir Putin spędzi w Chinach cztery dni. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oznajmił w środę, że wizyta będzie "bezprecedensowa". Według rozmówców agencji Reutera, jednym z tematów rozmów Putina z Xi Jinpinga będzie gospodarka. Kwestią kluczową dla Moskwy jest wymiana handlowa, która po agresji zbrojnej na Ukrainę zaczęła się kurczyć.

W niedzielę nad ranem chińska telewizja państwowa przekazała, że Putin przybył do Tianjin na północy kraju, , aby wziąć udział w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy. Gospodarzem szczytu jest chiński przywódca Xi Jinping. W rozmowach weźmie udział 20 światowych przywódców.

Putin ma pojawić się także na wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, która ma upamiętnić zakończenie II wojny światowej po formalnej kapitulacji Japonii.

Z kim spotka się Putin

Putin w Chinach ma odbyć szereg spotkań dwustronnych z przywódcami innych krajów, którzy będą tam obecni. Wśród nich jest premier Indii Narendra Modi, prezydent Iranu Masud Pezeszkian i prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan.

Pojawiają się też informacje o planowanych rozmowach Putina z północnokoreańskim dyktatorem Kim Dzong Unem. W piątek doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow przekazał, że trwają starania o zorganizowanie spotkania. - Ważna rozmowa z Xi Jinpingiem odbędzie się przy filiżance herbaty - dodał Uszakow.

Szczyt Szanghajskiej Organizacji Współpracy

Jubileuszowy, 25. szczyt SzOW odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 1 września. Wydarzenie to, określane przez chińskie media rządowe jako "największe jak dotąd w historii organizacji", ma na celu "umocnienie wizerunku Chin jako stabilizującej siły i promotora multilateralizmu w obliczu narastających napięć geopolitycznych i kruchości obecnego porządku światowego".

Przywódca Xi Jinping będzie przewodniczył obradom i wygłosi przemówienia promujące wizję "wspólnoty SzOW z wspólną przyszłością". Chiny utrzymują, że "organizacja stanowi model współpracy oparty na wzajemnym zaufaniu, równości i poszanowaniu różnorodności cywilizacji, co ma stanowić kontrast dla tendencji unilateralnych USA".

Putin w Chinach. Zdjęcie z maja 2024 roku Źródło: Kremlin.ru

Założona w 2001 roku w Szanghaju przez Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan i Uzbekistan SzOW wyewoluowała z "Szóstki Szanghajskiej" do organizacji transregionalnej. Obecnie zrzesza 10 państw członkowskich, w tym Indie, Pakistan, Iran i Białoruś, a także dwa państwa z statusem obserwatora i 14 partnerów dialogu.

Swoim zakresem obejmuje ponad 60 procent obszaru Eurazji i blisko połowę ludności świata.

