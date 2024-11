Wolność jest dla mnie najważniejsza, dlatego jeśli jutro ktoś zabroni mi wychodzić na ulicę, to nie będę chciała dłużej mieszkać w tym kraju - powiedziała w sobotę mieszkanka Tbilisi Tamuna Kuchaleiszwili, jedna z protestujących w stolicy Gruzji.

31-latka bierze udział w wielotysięcznych antyrządowych demonstracjach, które od kilku dni trwają w stolicy Gruzji . Zauważyła, że protestujący nie mają jednoznacznych, konkretnych postulatów. - Osobiście chcę, aby obecny rząd został obalony, nie uznaję go. Ale większość chce pokazać światu, że jesteśmy, że jest nas dużo, że jesteśmy głośni - relacjonowała.

Wyraziła jednocześnie nadzieję, że z biegiem czasu spośród protestujących wyłoni się lider, który poprowadzi Gruzinów. - Jeśli będziemy leżeć na kanapie, przywódca sam się nie zjawi - oceniła. Dodała, że czasami na wiecach brakuje osoby, której ludzie by słuchali, oraz że brak demonstrującym strategii działania.

"To osoby, które uważają siebie za Europejczyków"

Zapytana, kto protestuje wraz z nią, wyróżniła cztery grupy wiekowe. - Najstarsi i emeryci - to ci, którzy nie są zadowoleni z rządów (prorosyjskiego Gruzińskiego Marzenia - red.), trwających od 12 lat. W tej grupie są też rozczarowani, którzy głosowali na tę partię mając nadzieję na zmianę, ale okazało się, że jest ona gorsza niż wcześniej rządzące ugrupowania - stwierdziła Kuchaleiszwili.

Kobieta zwróciła uwagę na to, że brakuje pokolenia obecnych 50-latków. W jej ocenie, prawdopodobnie kieruje nimi strach przed utratą pracy, gdyby zaangażowali się w protesty.

Rozmówczyni oceniła, że trzydziestolatkowie są zaprawieni w protestach od lat. - To osoby, które uważają siebie za Europejczyków. Sama mówię o sobie, że jestem Europejką, ale podkreślam, że jestem z Kaukazu, jestem Gruzinką. Na pewno nie jestem Azjatką ani Rosjanką - wyznała Kuchaleiszwili. Tłumaczyła, że tę generację cechuje przywiązanie do idei wolności. - Jeśli jutro ktoś zabroni mi wychodzić na ulicę, to ja nie będę chciała dłużej mieszkać w tym kraju - podkreśliła.