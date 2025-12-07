Były premier Kanady i Katy Perry oficjalnie razem

"Były premier Kanady Trudeau przyjechał do Japonii ze swoją partnerką Katy Perry i zjadł z nami lunch" - napisał w mediach społecznościowych były premier Japonii Fumio Kishida w czwartek 4 grudnia. Zamieścił też fotografię, na której możemy zobaczyć Trudeau, stojącą obok Perry oraz Kishidę z żoną.
Trudeau podziękował za spotkanie. "Katy i ja bardzo się cieszyliśmy, że mogliśmy porozmawiać z Tobą i Yuko. Dziękujemy Ci, Fumio, za Twoją przyjaźń i nieustające zaangażowanie zarówno na rzecz międzynarodowego porządku opartego na zasadach, jak i lepszej przyszłości dla wszystkich" - napisał.
Piosenkarka w następnych dniach opublikowała na Instagramie serię wspólnych zdjęć z Trudeau.
Dwa lata temu Justin Trudeau rozwiódł się ze swoją żoną Sophie Grégoire. Byli małżeństwem od 2005 roku i mają trójkę dzieci - Xaviera, Ellę-Grace oraz Hadriena.
Pierwsze doniesienia na temat relacji Katy Perry i Justina Trudeau pojawiły się w lipcu tego roku, kiedy para została zauważona na wspólnej na kolacji w Montrealu. W następnych miesiącach byli wspólnie widziani wielokrotnie, choć nie potwierdzili oficjalnie plotek o związku.
Autorka/Autor: mgk
Źródło: tvn24.pl,
Źródło zdjęcia głównego: Instagram/fumio_kishida