Świat

Dziesiątki tysięcy protestujących w stolicy kraju. "Precz z mafią"

Antyrządowy protest w stolicy Bułgarii, Sofii
Protesty antyrządowe w Bułgarii
Źródło: Reuters
Dziesiątki tysięcy Bułgarów protestowały w środę wieczorem w centrum Sofii przeciwko mniejszościowemu rządowi, który ich zdaniem nie potrafi uporać się z powszechną korupcją. Ponad 30 osób zostało zatrzymanych przez bułgarską policję.

Antyrządowy protest w centrum Sofii, w którym w środę wzięły udział dziesiątki tysięcy osób, przebiegł spokojnie. "Precz z mafią", "dymisja" - skandowali demonstranci pod adresem rządu.

Po zakończeniu demonstracji część jej uczestników zablokowała jedno z kluczowych skrzyżowań. Rzucano petardy. Interweniowały policja i straż pożarna.

Policja zatrzymała ponad 30 osób z petardami i nożami.

Antyrządowy protest w stolicy Bułgarii, Sofii
Antyrządowy protest w stolicy Bułgarii, Sofii
Źródło: BORISLAV TROSHEV/PAP/EPA

Poparcie dla protestów antyrządowych w środę wieczorem wyraził prezydent Rumen Radew. "Ludzie na placu wyprzedzili czwartkowe głosowanie w parlamencie" - stwierdził głowa państwa na Facebooku.

"Dokonała tego ogromna ilość Bułgarów w różnym wieku, należących do różnych partii z Sofii, Płowdiw, Burgas, Warny, w całym kraju i szeregu miastach europejskich" - dodał. Według prezydenta powstał szeroki narodowy konsensus przeciw mafii.

Radew zwrócił się do posłów, by w czwartek poparli wotum nieufności dla rządu.

Kolejny wniosek o wotum nieufności dla rządu

Po przedstawieniu nowego projektu budżetu przez rząd opozycja złożyła wniosek o wotum nieufności dla gabinetu Rosena Żelazkowa. Rząd oskarżany jest o znaczne zwiększenie zadłużenia zagranicznego, korupcję oraz łamanie praworządności.

To już szósty od stycznia 2025 r. wniosek o wotum nieufności dla rządu. Dzięki poparciu partii DPS-NN oligarchy Delana Peewskiego rządowa koalicja ma wystarczające poparcie w parlamencie, aby wniosek został odrzucony.

Rząd Żelazkowa wycofał kontrowersyjny projekt budżetu na 2026 r. i wniósł do parlamentu nowy. Najbardziej kontrowersyjne propozycje - dotyczące podniesienia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne - przełożono na 2027. Według opozycji to jedynie "kupowanie czasu przez władzę".

Autorka/Autor: asty/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: BORISLAV TROSHEV/PAP/EPA

BułgariaRumen Radew
