Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Twórca Art-B ścigany czerwoną notą Interpolu

|
Bogusław Bagsik
Bogusław Bagsik skazany na 9 lat więzienia (wideo z 2000 roku)
Źródło wideo: Mirosław Rogalski | Archiwum Faktów TVN
Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Interpol wystawił czerwoną notę za znanym z afery Art-B Bogusławem Bagsikem. 63-letni Bagsik ma zostać aresztowany w związku z innym oszustwem, ale kilka lat temu zbiegł za granicę.

Bogusław Bagsik jest ścigany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami - poinformował Interpol. Ciąży na nim wyrok sześciu lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat.

Na stronach Interpolu zamieszczona została informacja o wystawieniu czerwonej noty za Bogusławem Bagsikiem. Od 2023 roku Bagsik jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie pieniędzy i oszustwa. Ciąży na nim wyrok sześciu lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Wcześniej Bagsik odsiedział wyrok za aferę Art-B.

Czerwona nota Interpolu za Bogusławem Bagsikiem
Czerwona nota Interpolu za Bogusławem Bagsikiem
Źródło zdjęcia: Interpol

Słynna afera z czasów transformacji

Bagsik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim założyli w 1989 roku w Cieszynie spółkę Art-B. W 1991 roku wybuchła afera Art-B polegająca na wykorzystywaniu przez tę spółkę tzw. oscylatora, czyli możliwości oprocentowania tej samej kwoty, przenoszonej z banku do banku.

Afera zyskała tło polityczne, bo Bagsik i Gąsiorowski mieli zostać w 1991 roku ostrzeżeni przed grożącym im aresztowaniem przez urzędnika Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i polityka Porozumienia Centrum Macieja Zalewskiego, dzięki czemu zdążyli uciec do Izraela. Art-B miała bowiem wcześniej wspierać związaną z PC spółkę Telegraf.

Wcześniej Art-B wsparła też m.in. znajdującą się w kryzysie fabrykę Ursus, wykupując jej roczną produkcję, a wstępem do rozprawy z Bagsikiem i Gąsiorowskim była wizyta w tym zakładzie w lipcu 1991 roku premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, który publicznie wyraził swoje niezadowolenie z roli Art-B.

Afera miała przynieść straty około trzech bilionów starych złotych (300 milionów złotych), a Bogusław Bagsik po ekstradycji do Polski w 1996 roku stanął przed sądem i w 2000 roku został skazany na dziewięć lat więzienia, grzywnę pięciu tysięcy złotych oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w spółkach. Opuścił zakład karny przedterminowo w 2004 roku. Gąsiorowski pozostał w Izraelu do 2014 roku, kiedy to sprawa uległa przedawnieniu.

Kolejna piramida finansowa

Po opuszczeniu więzienia Bagsik działał w spółce, która w rzeczywistości była piramidą finansową i doprowadziła 170 inwestorów do milionowych strat. W tej sprawie w listopadzie 2015 roku zapadł wyrok sądu warszawskiego skazujący byłego szefa Art-B na karę pięciu lat więzienia. Miał też zwrócić milionowe kwoty pokrzywdzonym. Po apelacji wyrok został uchylony, sprawa wróciła do sądu I instancji, który skazał Bagsika na sześć lat. Twórca Art-B odwołał się od tego wyroku.

W 2021 roku TVN24 informowało, że unikał on rozpraw w dwóch postępowaniach – w jednym z nich zarzuty dotyczyły prania brudnych pieniędzy na szkodę spółki ze Szwajcarii.

W kwietniu 2020 roku sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. Od 2023 roku jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie pieniędzy i oszustwa. Teraz szuka go również Interpol.

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie osoby w celu jej ekstradycji lub podobnych działań prawnych. Czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania. Interpol nie ma własnej policji, która mogłaby kogoś zatrzymać.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
18 min
pc
Wicerzecznik PiS: Kral dostał ofertę - nawymyślaj bzdur, to włos ci z głowy nie spadnie
Tak jest
27 min
historia_agenta_3
PremieraW dzień udzielał ślubów, a w nocy? "Złapano go na gorącym uczynku"
Czarno na białym
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
Udostępnij:
Tagi:
InterpolPrzestępstwaoszustwaoszustwo
Filip Czerwiński
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Ścieżka wzdłuż stawu jest miejscem spacerów mieszkańców i turystów
Śledztwo w sprawie "pumy"
WARSZAWA
Jezioro Albano
Wysycha jezioro obok pałacu papieskiego. Rekordowo niski poziom wód
METEO
imageTitle
Visma rozdawała karty. Etap dla van Aerta
Najnowsze
Osiedle Maltańskie w Poznaniu
Mieszkańcy walczą o swoje domy. Apelują o wsparcie do premiera i prezydenta
Poznań
Michał Moskal
Michał Moskal i różne wersje o poprawkach do ustawy
Zuzanna Karczewska
Airbus A320neo linii Air India - zdjęcie ilustracyjne. Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie - 21 lutego 2026
Co wydarzyło się 11 kilometrów nad ziemią? Wstępne ustalenia po wypadku na pokładzie
Świat
imageTitle
"Wyżywa się na wszystkich dookoła". Stracił nerwy po kraksie
EUROSPORT
Kierowca był pijany, miał trzy promile
Zjeżdżał na pobocze, zatrzymał się i wyrzucił butelkę po alkoholu
WARSZAWA
45-latek skazany m.in. za podpalenie przedszkola w Koszalinie
Usłyszał wyrok i ma pokryć straty. To ponad dwa miliony
Trójmiasto
Lato, upał, słoneczniki, gorąco
W prognozach widać upał. Tego dnia ma być 30 stopni
METEO
Berlin Niemcy 06.17.2025, pociąg elektryczny na moście nad drogą, samochody, volkswagen, auta
100 tysięcy stanowisk do likwidacji. Branża "w poważnych kłopotach"
BIZNES
imageTitle
Ma dość oskarżeń. Przedstawił dowód
EUROSPORT
imageTitle
Ruszają pierwsze takie mistrzostwa w Polsce
EUROSPORT
Helikopter, śmigłowiec, LPR, Lotnicze Pogotowie Ratunkowego
Zderzenie dwóch aut, pięć osób poszkodowanych
WARSZAWA
lesnicy
Pasławska na grafice ze strzelbą. Tak komentuje dymisję wiceministra
Polska
Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Noworodek w reklamówce porzucony przed bramą klasztoru. Zarzut dla matki
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Nawrocki o umorzeniach śledztw w sprawie Zondacrypto. Co pomija prezydent
Szymon Rębowski
deszcz ulewa wiatr
Ulewy i wichury w Polsce. Alarmy dla wszystkich województw
METEO
Jared Kushner i Steve Witkoff
Witkoff "zaczął się bać" wizyty w Kijowie
Świat
"Flesh Impact" reż. Maggie Gyllenhaal
Miała powstać Marilyn Monroe z AI. Wygrała prawdziwa aktorka
Kultura i styl
Donald Trump
Trump stawia ultimatum. "Obniżcie stawkę"
BIZNES
Kobieta i dziecko potrącone przez pociąg
"Dziecko wbiegło pod pociąg, matka chciała je powstrzymać". Oboje nie żyją
Wrocław
Toksyczna mgła zagraża sąsiednim krajom
Ściągnęli je z korony drzewa, pod nimi dymiły torfowiska
METEO
Stadion Narodowy, Warszawa
Koncert Sanah na Narodowym. Jak dojechać i wrócić?
WARSZAWA
Zrzut ekranu 2026-09-3 o 17
"Brak słów na skrajną bezmyślność". Nagranie z monitoringu, zarzut dla kierowcy
Trójmiasto
imageTitle
Z tą rywalką ma idealny bilans. Kiedy kolejny mecz Świątek w US Open?
EUROSPORT
Donald Tusk i politycy PiS w Sejmie
"Premier wyjął ośmiornicę". W Sejmie zawrzało
Marcin Złotkowski
Niemiecka policja w Bergheim
"Ataki hybrydowe" tuż przed wyborami. "Może się to nasilić"
Świat
Nowy Jork, Manhattan, ulica shutterstock_2736418213
Rekord w USA. Tak drogo jeszcze nie było
BIZNES
Donald Trump w Białym Domu
Trump o sojuszniku z NATO: będzie zrujnowanym krajem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica