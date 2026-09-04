Świat Twórca Art-B ścigany czerwoną notą Interpolu Oprac. Filip Czerwiński |

Bogusław Bagsik skazany na 9 lat więzienia (wideo z 2000 roku) Źródło wideo: Mirosław Rogalski | Archiwum Faktów TVN Źródło zdj. gł.: Tomasz Gzell/PAP

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Bogusław Bagsik jest ścigany czerwoną notą Interpolu w związku z oszustwami - poinformował Interpol. Ciąży na nim wyrok sześciu lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat.

Na stronach Interpolu zamieszczona została informacja o wystawieniu czerwonej noty za Bogusławem Bagsikiem. Od 2023 roku Bagsik jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie pieniędzy i oszustwa. Ciąży na nim wyrok sześciu lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Wcześniej Bagsik odsiedział wyrok za aferę Art-B.

Czerwona nota Interpolu za Bogusławem Bagsikiem Źródło zdjęcia: Interpol

Słynna afera z czasów transformacji

Bagsik wraz z Andrzejem Gąsiorowskim założyli w 1989 roku w Cieszynie spółkę Art-B. W 1991 roku wybuchła afera Art-B polegająca na wykorzystywaniu przez tę spółkę tzw. oscylatora, czyli możliwości oprocentowania tej samej kwoty, przenoszonej z banku do banku.

Afera zyskała tło polityczne, bo Bagsik i Gąsiorowski mieli zostać w 1991 roku ostrzeżeni przed grożącym im aresztowaniem przez urzędnika Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy i polityka Porozumienia Centrum Macieja Zalewskiego, dzięki czemu zdążyli uciec do Izraela. Art-B miała bowiem wcześniej wspierać związaną z PC spółkę Telegraf.

Wcześniej Art-B wsparła też m.in. znajdującą się w kryzysie fabrykę Ursus, wykupując jej roczną produkcję, a wstępem do rozprawy z Bagsikiem i Gąsiorowskim była wizyta w tym zakładzie w lipcu 1991 roku premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, który publicznie wyraził swoje niezadowolenie z roli Art-B.

Afera miała przynieść straty około trzech bilionów starych złotych (300 milionów złotych), a Bogusław Bagsik po ekstradycji do Polski w 1996 roku stanął przed sądem i w 2000 roku został skazany na dziewięć lat więzienia, grzywnę pięciu tysięcy złotych oraz pięcioletni zakaz pełnienia funkcji w spółkach. Opuścił zakład karny przedterminowo w 2004 roku. Gąsiorowski pozostał w Izraelu do 2014 roku, kiedy to sprawa uległa przedawnieniu.

Kolejna piramida finansowa

Po opuszczeniu więzienia Bagsik działał w spółce, która w rzeczywistości była piramidą finansową i doprowadziła 170 inwestorów do milionowych strat. W tej sprawie w listopadzie 2015 roku zapadł wyrok sądu warszawskiego skazujący byłego szefa Art-B na karę pięciu lat więzienia. Miał też zwrócić milionowe kwoty pokrzywdzonym. Po apelacji wyrok został uchylony, sprawa wróciła do sądu I instancji, który skazał Bagsika na sześć lat. Twórca Art-B odwołał się od tego wyroku.

W 2021 roku TVN24 informowało, że unikał on rozpraw w dwóch postępowaniach – w jednym z nich zarzuty dotyczyły prania brudnych pieniędzy na szkodę spółki ze Szwajcarii.

W kwietniu 2020 roku sąd nakazał jego tymczasowe aresztowanie. Od 2023 roku jest poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie pieniędzy i oszustwa. Teraz szuka go również Interpol.

Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie osoby w celu jej ekstradycji lub podobnych działań prawnych. Czerwona nota nie jest międzynarodowym nakazem aresztowania. Interpol nie ma własnej policji, która mogłaby kogoś zatrzymać.