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Świat

Katastrofa samolotu. Wśród ofiar znani muzycy

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Paradise Island, Bahamy
Katastrofa prywatnego odrzutowca na lotnisku w Dominikanie
Źródło wideo: Cable News Network Inc. All rights reserved 2026
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
W katastrofie lotniczej na Bahamach zginęło 10 osób, wśród nich są znani w tym kraju muzycy - poinformował Związek Muzyków i Artystów Estradowych z Bahamów.

Samolot linii Flamingo Air wystartował z międzynarodowego lotniska Lynden Pindling w Nassau i zmierzał do San Andros. Do zdarzenia doszło w North Andros, na wodach na zachód od Nassau, stolicy archipelagu. Katastrofa skłoniła rząd do tymczasowego zawieszenia lotów linii Flamingo Air.

Katastrofa samolotu na Bahamach

W zdarzeniu zginęło 10 osób. "Wśród zmarłych znajdują się utalentowani i pełni energii członkowie naszej społeczności rozrywkowej, w tym członkowie The Pond Band i DJ" - poinformował tamtejszy związek muzyków i artystów estradowych w oświadczeniu na portalu X.

"(Ich) pasja, poświęcenie i kunszt poruszyły tak wiele istnień i przyczyniły się do wzbogacenia kulturowej tkanki Bahamów" - dodano.

Jest to drugi wypadek samolotu należącego do Flamingo Air. W ubiegły piątek samolot linii leciał do Mayaguana, gdy pilot zgłosił problem i zawrócił do Nassau. Po wylądowaniu i wyjściu pasażerów na płytę lotniska maszyna stanęła w płomieniach. Ten incydent również jest badany przez władze lotnicze.

Źródło: PAP
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Tagi:
BahamyLotnictwosamoloty
Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
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