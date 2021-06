Gigantyczna awaria. Wiele serwisów i aplikacji z problemami

Serwisy internetowe i aplikacje z różnych stron świata nie działały przez ponad godzinę. Problemy dotyczyły między innymi stron rządu brytyjskiego, "Financial Timesa", "Guardiana", CNN, "New York Timesa", serwisów eBay, Amazon, Pinterest, HBO i Hulu.

O awarii w całej swojej sieci poinformowała we wtorek Fastly, globalna sieć dostarczania treści online (CDN). Wpłynęło to na strony korzystające z jej platformy, czyli czołowe serwisy internetowe takie jak CNN, portale dzienników "Guardian", "New York Times" czy aplikacje Twitch, Pinterest, HBO Max, Hulu, Reddit, Spotify, eBay.