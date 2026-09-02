Świat Amerykański atak na Iran. Media: zginęli weselnicy Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Amerykański atak w Sirik w Iranie Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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USA przeprowadziły kolejną falę nalotów na Iran. We wtorek bomby spadły między innymi na miejscowość Kuhestak w prowincji Hormozgan - przekazały lokalne władze. To portowa miejscowość nad cieśniną Ormuz, wokół której skupia się obecna faza trwającej od pół roku wojny USA z Iranem.

Podczas ataku w jednym z domów odbywało się wesele. Jak podaje Czerwony Półksiężyc, w wyniku nalotu zginęło pięć osób, a 50 zostało rannych. Według państwowej agencji IRNA, która powołała się na przedstawiciela władz prowincji, rannych zostało 68 osób.

Wznowione ataki Iranu i USA

Zawarte 17 czerwca porozumienie między USA a Iranem o zawieszeniu broni upadło po tym, jak obie strony zaczęły wzajemnie zarzucać sobie odchodzenie od umowy i wróciły do sporadycznych walk. Ciężar konfliktu przesunął się w stronę blokad morskich i presji gospodarczej. Trump ogłosił w ubiegłym tygodniu całkowitą izolację ekonomiczną Iranu, co ma doprowadzić do załamania jego gospodarki.

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W ostatnich dniach doszło jednak do ponownej eskalacji działań wojennych. W niedzielę USA przeprowadziły nalot na wyspę Larak, co było pierwszą operacją wojskową USA w regionie od miesiąca. W odpowiedzi Iran wysłał rakiety w kierunku Jordanii.

Iran ponownie zaatakował Jordanię w nocy z poniedziałku na wtorek. Zestrzelonych zostało 10 z 13 rakiet - przekazało jordańskie wojsko. Syreny alarmowe z powodu ataku irańskich dronów rozległy się również w Kuwejcie.