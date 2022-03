Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Ukraina broni się przed rosyjską agresją już 32. dzień. Instytut naukowy w Charkowie, na terenie którego jest badawcza instalacja jądrowa, znów został ostrzelany przez rosyjskie wojska - poinformował ukraiński państwowy inspektorat nadzoru jądrowego. Z kolei prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa poinformowała we wpisie na Facebooku, że 12 dziennikarzy zginęło w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. W sobotę zakończyła się dwudniowa wizyta prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

> Na północną część Lwowa spadły rosyjskie rakiety . Pięć osób zostało rannych - poinformowały miejscowe władze. Wieczorem mer miasta Andrij Sadowy podał, że we Lwowie doszło do kolejnego ataku rakietowego. Szef obwodu lwowskiego Maksym Kozycki poinformował o "trzech dużych eksplozjach".

> Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa poinformowała we wpisie na Facebooku, że 12 dziennikarzy zginęło w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę . Podkreśliła, że wobec co najmniej 56 przedstawicieli mediów dopuszczono się przestępstw.

> Ukraińskie siły zabiły generała Jakowa Riezancewa , kolejnego rosyjskiego wojskowego wysokiej rangi. BBC zwraca uwagę, że to już siódmy rosyjski generał i drugi generał porucznik, który zginął od początku zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

> Prezydent USA Joe Biden w przemówieniu przy Zamku Królewskim nawiązał do słów papieża Jana Pawła II. "Nie lękajcie się" - mówił amerykański prezydent, cytując papieskie przesłanie i przekonując, że pokona ono brutalność wojny w Ukrainie. Zwrócił się także do samych Ukraińców . - Stoimy z wami - podkreślił.

> Skierowane przeciwko ludności cywilnej działania wojenne oznaczają, że Rosja robi wszystko, by doprowadzić do "derusyfikacji" Ukrainy - powiedział Wołodymyr Zełenski. - To kolejna manifestacja samobójczej polityki Rosji - podkreślił ukraiński prezydent i zaapelował o dostawy ciężkiej broni.