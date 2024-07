Kiedy na szpital Ochmatdyt spadła rosyjska rakieta Ch-101 , Natalia, matka Tymofija, trzymała go w ramionach. A jego dziadek, Hennadij, przebywał w miejscowości położonej ponad 30 kilometrów od Kijowa.

Hennadij pojechał natychmiast do Kijowa. Droga była trudna, z przesiadkami, wciąż wyły syreny przeciwlotnicze.

- Nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłem, kiedy dotarłem do szpitala: słupy dymu, wszędzie gruz, cegły, drewno, sprzęt, rozbite ściany i wielkie mrowisko ludzi. Nie wiedziałem, czy moi bliscy żyją, czy nie. Błagałem, żeby mnie przepuszczono. Policja odparła, że ​​nie może tego zrobić, dopóki alarm się nie wyłączy. Czekałem. Powiedziałem jakiemuś dziennikarzowi, że nigdy Rosji tego nie wybaczę - opowiadał mężczyzna.

Rosyjski atak na szpital dziecięcy. "To kolejny dowód na to, że Rosja nie powinna istnieć jako kraj" Anna Czerwińska/Fakty TVN

Diagnoz: kraniostenoza

Po licznych konsultacjach i kontrolach lekarze postawili diagnozę: kraniostenoza. Jest to przedwczesne zarośnięcie szwu między kośćmi ciemieniowymi, co prowadzi do deformacji czaszki i zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Była potrzebna natychmiastowa operacja - wyjaśnia BBC.