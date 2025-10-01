Arnold Schwarzenegger w Watykanie. Mają z papieżem wspólny cel

Arnold Schwarzenegger, wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

Arnold Schwarzenegger, były republikański gubernator Kalifornii, przyjechał we wtorek do Watykanu, aby wesprzeć wysiłki papieża Leona XIV, mające na celu zachęcenie światowych przywódców do zajęcia się globalnymi zmianami klimatu i odejścia od paliw kopalnych, donosi agencja Reutera.

Konferencję klimatyczną "Budowanie nadziei" zorganizowaną z okazji 10. rocznicy wydania przez papieża Franciszka w 2015 roku encykliki ekologicznej Laudato Si (Niech będzie pochwalony) wspiera jego inicjatywa - Schwarzenegger Climate Initiative (Inicjatywa Klimatyczna Schwarzeneggera).

Arnold Schwarzenegger w Watykanie Źródło: PAP/EPA/ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Każdy może zostać bojownikiem

Na konferencji prasowej w Watykanie Schwarzenegger został zapytany o niedawne komentarze Donalda Trumpa przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ. Amerykański prezydent przyznał, że zmiany klimatu to "oszustwo" i potępił wysiłki na rzecz zielonej energii. Gwiazdor "Terminatora" w swojej wypowiedzi nie odniósł się bezpośrednio do słów prezydenta, ale skomentował, żeby nie "używać rządu federalnego jako wymówki", ponieważ jest to "zbyt łatwe wyjście".

Wspomniał o swoich potyczkach o kalifornijskie przepisy z administracją Busha, jakie przechodził jako gubernator. Podkreślił, że o wiele istotniejsze są "indywidualne kwestie jak gaszenie światła po wyjściu z pokoju czy polityka stanowa promująca energię słoneczną".

Jak podaje "Washington Post" Trump od dawna krytykuje naukę o klimacie i politykę mającą na celu promowanie odnawialnych źródeł energii. Jego administracja wycofała finansowanie wielu projektów klimatycznych, wzmocniła za to wsparcie dla produkcji ropy naftowej i gazu.

- Bóg postawił nas na tym świecie, abyśmy pozostawili go lepszym, niż go odziedziczyliśmy - mówił Schwarzenegger. Dodał, że jest bardzo podekscytowany tym, że "Kościół katolicki i Watykan angażują się w to (ochronę klimatu - red.), ponieważ potrzebujemy ich pomocy". Jego zdaniem "każdy z 1,4 miliarda katolików może zostać bojownikiem o środowisko i pomóc wyeliminować zanieczyszczenia".

Papież Leon XIV często w swoich homiliach czy wypowiedziach podkreśla, jak ważna jest troska o klimat. W oświadczeniu opublikowanym na jego koncie w portalu X 26 września napisał , że "w świecie, w którym najsłabsi jako pierwsi odczuwają niszczycielskie skutki zmian klimatycznych, wylesiania i zanieczyszczeń, troska o stworzenie staje się wyrazem naszej wiary i człowieczeństwa".

