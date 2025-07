Szwecja. W strzelaninie w Örebro zginęło 10 osób Źródło: Reuters

Urodzony w Uppsali Ismail Abdo najpierw przez kilka lat współpracował ze wciąż ściganym Rawą Majidem, znanym jako Lis Kurdyjski bossem gangu Foxtrot, a następnie utworzył konkurencyjną grupę Rumba.

W Szwecji Abdo jest podejrzany o przemyt oraz handel narkotykami, a także podżeganie do aktów przemocy, w tym zabójstwa. W marcu 2023 roku w ramach porachunków zamordowana została jego matka.

Turecka policja Źródło: StockPhotosLV / Shutterstock.com

Szwedzka policja w komunikacie podkreśliła, że do ujęcia przestępcy przyczyniło się śledztwo prowadzone w Szwecji oraz współpraca z tureckimi organami. W sprawę zaangażowane były również norweskie służby. W tym kraju Abdo jest również podejrzany o przestępstwa narkotykowe.

Prokuratura w Sztokholmie w oświadczeniu zwróciła uwagę, że mężczyzna jest również obywatelem Turcji, co oznacza, że jego ekstradycja do Szwecji nie będzie możliwa.

Strzelaniny w Szwecji

Mimo tych prawnych ograniczeń eksperci cytowani przez szwedzkie media oceniają, że jeśli Abdo zostanie skazany w Turcji i trafi do więzienia, może to przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w Szwecji.

W swoim ostatnim raporcie szwedzka policja poinformowała, że od początku bieżącego roku w kraju doszło do 84 strzelanin, o połowę mniej niż w tym samym okresie 2024 roku.

Wiosną tego roku Abdo został zaocznie aresztowany przez sąd w Sztokholmie za zorganizowanie w 2024 roku przemytu 1,3 tony kokainy. Przerzut został udaremniony przez służby celne w porcie Nynaeshamn na przedmieściach szwedzkiej stolicy.

Według tureckiej agencji prasowej Anatolia w ramach skoordynowanej akcji tureckie służby zatrzymały łącznie 19 podejrzanych osób z trzech grup przestępczych w pięciu miastach, w tym w Stambule i Antalyi. Zajęto konta bankowe, aktywa, 20 pojazdów, 51 nieruchomości i 13 udziałów w spółce.

Przezwisko Truskawa pochodzi od zajęcia, jakim początkowo trudnił się Abdo, gdy prowadził hurtownię owoców i warzyw.

Według mediów Majid, dawny kompan, a obecnie rywal Abdo, przebywa w Iranie i pozostaje na usługach irańskich służb specjalnych.

