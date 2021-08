Eksplozje w Kabulu. Doniesienia o ofiarach

Przed lotniskiem w Kabulu doszło do dwóch eksplozji. Nie wiadomo dokładnie, ile osób ucierpiało. Niektóre źródła mówią o dziesiątkach rannych i zabitych. Pentagon potwierdził, nie precyzując liczby ofiar śmiertelnych, że w Kabulu zginęli Amerykanie.

Pentagon poinformował z kolei, że do jednej z eksplozji doszło przed hotelem Baron, który był używany przez służby brytyjskie do wstępnego sprawdzania Afgańczyków przeznaczonych do ewakuacji. Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował, że druga z eksplozji miała miejsce około 300 metrów dalej, przed Abbey Gate, jednym z głównych wejść na lotnisko, gdzie gromadzili się ludzie.