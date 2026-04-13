Ciało noworodka w wiadrze. Matka z zarzutem

"Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani", mówią prokuratorzy
Prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz: policja ujawniła zwłoki noworodka wśród zużytych ręczników papierowych
41-latka trafiła do szpitala z krwotokiem po porodzie. Ciało dziecka znaleziono w jej domu - w plastikowym wiadrze, wśród zużytych ręczników papierowych. Kobieta usłyszał zarzut.

- Kobiecie postawiono zarzut z artykułu 262 Kodeksu karnego, który dotyczy znieważenia zwłok. Grozi jej kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat dwóch - powiedziała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu.

Kto znieważa zwłoki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Kodeks karny

Jak dodała, 41‑letnia matka noworodka ze względu na stan emocjonalny nie była w stanie złożyć wyjaśnień ani odnieść się do zarzutów. Kobieta cały czas przebywa w szpitalu. Sąd zastosował wobec niej policyjny dozór, który rozpocznie się po zakończeniu hospitalizacji, oraz zakaz opuszczania miejsca pobytu.

Pozostałe trzy osoby, które zostały zatrzymane do sprawy, po przesłuchaniu w charakterze świadków, zostały zwolnione.

W środę do szpitala w Przemyślu trafiła 41-letnia kobieta z objawami silnego krwotoku. Karetka przewiozła ją z miejscowości pod Przemyślem. Pomoc wezwała rodzina kobiety.

- W szpitalu ustalono, że krwotok został spowodowany porodem. Policja, która przyjechała do domu kobiety, znalazła ciało noworodka. Znajdowało się w miejscu, w którym leżały zużyte ręczniki papierowe - mówiła nam prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewic.

Oprócz matki policjanci zatrzymali także trójkę dorosłych domowników. To członkowie rodziny kobiety, którzy razem z nią zamieszkiwali. Jeden z nich - mężczyzna w podeszłym wieku - trafił do szpitala. Wymagał pilnej pomocy medycznej. Tak samo jak 41-latka, nadal przebywa w szpitalu.

Znaleziono zwłoki noworodka. Leżały wśród zużytych ręczników papierowych

Noworodek to chłopczyk. Przyszedł na świat około 7-8 miesiąca ciąży. Ważył około dwóch kilogramów. 

- Wstępne wyniki sekcji nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dziecko urodziło się żywe, czy martwe. Nie sposób także jednoznacznie stwierdzić, jaka była przyczyna zgonu dziecka. Na pewno jednak ciało nie nosiło śladów obrażeń - ani zewnętrznych, ani zewnętrznych - powiedziała prokurator.

Śledczy czekają na pełną opinię biegłego.

Prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz w rozmowie z tvn24.pl nie wykluczyła, że kwalifikacja czynu ulegnie zmianie. - Proszę pamiętać, że to bardzo wstępny etap śledztwa, a sama sprawa jest bardzo delikatna. Dopiero po uzyskaniu pisemnej, szczegółowej opinii biegłego co do sekcji zwłok noworodka będzie można rozstrzygać, czy zarzut postawiony matce powinien ulec zmianie - podkreśliła prokurator.

Zastrzegła, że ze względu na charakter sprawy na tym etapie śledztwa nie będzie udzielać szczegółowych informacji o prowadzonym postępowaniu.

Martyna Sokołowska
Martyna Sokołowska
Dziennikarka tvn24.pl
imageTitle
Kraj wstrząśnięty okolicznościami śmierci 20-letniego piłkarza
EUROSPORT
Mężczyzna próbował przemycić narkotyki w organizmie
Połknął 88 kapsułek z kokainą.
Trójmiasto
Zsolt Hegedus na wiecu Tiszy
"Spektakularny taniec radości". Tak się cieszył przyszły minister zdrowia
Świat
procesor komputer shutterstock_1892823829
Rekord za rekordem. Tajwański gigant przyciąga inwestorów
BIZNES
imageTitle
Najlepszy występ Sochana nie pomógł New York Knicks
EUROSPORT
Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie Centrum handlowe Dubai Mall Fashion Avenue Luxury Shopping Center
Ogromne spadki sprzedaży. Branża dóbr luksusowych pod kreską
BIZNES
Wizualizacja tablicy informacyjnej
"Nikt go nie zapraszał, a ciągle się wpycha"
Trójmiasto
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń
Co z przyszłością Ziobry? Większość nie miała wątpliwości
Polska
Węgry, wybory
Efekty wyborów na Węgrzech i szczyt w USA. Najważniejsze wydarzenia tygodnia
BIZNES
imageTitle
Awans Hurkacza, spadek Majchrzaka. Nowy lider rankingu ATP
EUROSPORT
Wypadek w miejscowości Badów Górny
Tragiczny wypadek podczas wyprzedzania. Pijany kierowca uderzył w drzewo
WARSZAWA
shutterstock_2629465413
Od dziś nowe zasady kontroli L4. ZUS zyskuje kolejne uprawnienia
BIZNES
Zatoka Gibraltarska
Wraki statków sprzed tysięcy lat odkryte u wybrzeży Hiszpanii
METEO
Donald Trump
Wpis i grafika Trumpa. Szef BBN: przekracza wszelkie normy
Polska
Zawyją syreny alarmowe (zdjęcie ilustracyjne)
Zawyją syreny alarmowe na Woli
WARSZAWA
imageTitle
Pogaczar po Piekle Północy. "Nogi jak spaghetti"
EUROSPORT
Offshore platforma konstrukcyjna produkcja ropa gaz shutterstock_592325510
"To jest jednym słowem szaleństwo". Maklerzy ostrzegają
BIZNES
imageTitle
Gol samobójczy. Pech reprezentanta Polski
EUROSPORT
Stacja kolejowa w Otwocku
Nie ma tłumów, ale są korki. Linia otwocka bez pociągów
WARSZAWA
Viktor Orban
Sojusznicy Orbana piszą do Magyara. "Zależy nam na przyjaznych stosunkach"
Świat
Traktor potrącił szesnastolatka.
16-latek potrącony przez ciągnik podczas prac polowych
Szczecin
Peter Magyar
Polityczna zmiana, rynkowa ulga. Co zwycięstwo Tiszy oznacza dla węgierskiej waluty
BIZNES
Bocheński
Europoseł PiS: są rozbieżności, ale Orban nadal będzie naszym bliskim partnerem
Polska
Barack Obama
Obama o "zwycięstwie demokracji". Pisze też o Polsce
Świat
imageTitle
Trener trafiony krążkiem w twarz. Opuści końcówkę sezonu
EUROSPORT
imageTitle
Piąty gol z rzędu. Polak kontynuuje strzelecką serię
EUROSPORT
Złotówki Pieniądze PLN
Mniej pieniędzy z podatku Belki. Wpływy znów spadają
BIZNES
Susza w Karolinie Północnej zwiększa ryzyko wybuchu pożarów
Ze skutkami tego żywiołu będą mierzyć się przez całe dekady
METEO
Pożar ciężarówki na Wisłostradzie
Ciężarówka w ogniu na Wisłostradzie
WARSZAWA
Rzeszów, 06.06.2018. Główny oskarżony Paweł K. na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Rzeszowie
Kończy się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan
Rzeszów
