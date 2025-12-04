Najwięcej uczniów chodzi na religię w Rzeszowie, najmniej we Wrocławiu

Sejm za dalszymi pracami nad projektem ustawy ws. lekcji religii lub etyki w szkole Źródło: TVN24

Z danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej przez Urząd Miasta Rzeszowa wynika, że w tym mieście chęć uczestnictwa w lekcjach religii zadeklarowało 77,6 procent wszystkich uczniów. To najwyższa deklarowana procentowa frekwencja w Polsce. W szkołach podstawowych wynosi ona 90 procent, a w szkołach średnich - 64,5 procent uczniów.

Na drugim miejscu uplasował się Białystok. Z danych zebranych przez Urząd Miejski w Białymstoku wynika, że w sumie w lekcjach katechezy uczestniczy tam 72,9 procent uczniów wszystkich typów szkół. W szkołach podstawowych na religię chodzi nieco ponad 90 procent, a w szkołach ponadpodstawowych - 51 procent uczniów.

W białostockich szkołach podstawowych 18,3 tysięcy dzieci uczęszcza na lekcje religii katolickiej, ponad trzy tysiące uczniów - na religię prawosławną, a na religię innych wyznań chodzi 73 dzieci. W szkołach ponadpodstawowych na lekcje religii katolickiej uczęszcza ponad 8,7 tysięcy uczniów, na religię prawosławną - ponad 1,2 tysiąca uczniów, a na religie innych wyznań - 29 uczniów.

Katowice trzecie, dalej Gdańsk i Olsztyn

Trzecim miastem pod tym względem są Katowice. W szkołach podstawowych na lekcje religii uczęszcza 73 procent uczniów, w szkołach ponadpodstawowych - 21 procent W sumie w lekcjach tych uczestniczy 53 procent uczniów - przekazał urząd miasta. Podał, że na lekcjach religii w podstawówkach frekwencja od lat utrzymuje się na podobnym poziomie, a w szkołach ponadpodstawowych widoczny jest spadek liczby uczestników tych zajęć.

W olsztyńskich szkołach w sumie 50,4 procent uczniów zadeklarowało, że będą chodzić na lekcje religii. W podstawówkach z religii wypisało się 22 procent z nich. W szkołach ponadpodstawowych rezygnacja sięga 91 procent.

Mniej niż połowa uczniów chodzi na religię w Gdańsku. W szkołach podstawowych - prawie 67 procent uczniów. W szkołach ponadpodstawowych - około 21 procent Łącznie we wszystkich gdańskich szkołach frekwencja na zajęciach z religii wynosi 49 procent.

Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Poznań

W Gorzowie Wielkopolskim w szkołach podstawowych 80,3 procent uczniów zadeklarowało, że będzie chodzić na religię, a w szkołach ponadpodstawowych 17,1 procent. W sumie udział w tych lekcjach zgłosiło 48,54 procent uczniów. Tymczasem w Zielonej Górze odsetek uczniów w podstawówkach wynosi 68 procent, a wśród uczniów ze szkół ponadpodstawowych - 13 procent. W sumie ten odsetek wynosi 46 procent.

Według danych przekazanych PAP przez urząd miasta w Poznaniu udział w lekcjach religii zadeklarowało 43,7 procent uczniów wszystkich typów szkół. W stolicy Wielkopolski w lekcjach religii uczestniczy 62,97 procent uczniów szkół podstawowych i 21,71 procent. uczniów liceów. Z kolei w technikach odsetek ten wynosi 18,54 procent, a w szkołach branżowych I stopnia - 11,40 procent.

Warszawa jak rok wcześniej

Bardzo podobnie sytuacja wygląda w Warszawie. Z danych przekazanych przez stołeczny ratusz wynika, że udział w lekcjach religii zadeklarowało 43 procent uczniów. Dla porównania w poprzednim roku szkolnym było to 44 procent uczących się, więc mamy do czynienia z niewielkim spadkiem frekwencji.

A jak w Łodzi i Szczecinie?

W Łodzi chęć uczestnictwa w lekcjach religii zgłosiło 40 procent uczniów wszystkich typów szkół prowadzonych przez łódzki samorząd. Według informacji zebranych przez Urząd Miasta Łodzi udział w lekcjach religii zadeklarowało w sumie 39,5 procent. uczniów. Najwyższa jest frekwencja w szkołach podstawowych, gdzie na religię chodzi 56 procent uczniów, najniższa w szkołach branżowych I stopnia, gdzie odsetek ten wynosi jedynie trzy procent.

- Tendencja malejąca utrzymuje się w Łodzi od kilku lat, z roku na rok liczba uczęszczających na religię maleje, przy czym - i to także długotrwały trend - największe zainteresowanie jest wśród uczniów klas I-III szkół podstawowych - podkreśliła wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W Szczecinie w tym roku szkolnym również zanotowano spadek zainteresowania lekcjami religii w szkołach. Udział w zajęciach zadeklarowało 36 procent wszystkich uczniów.

- Kolejny rok z rzędu notujemy spadek liczby uczniów, którzy są zainteresowani uczęszczaniem na lekcje religii. Te spadki dotyczą zarówno uczniów szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych - przekazała rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Szczecina Marta Kufel.

Jednocześnie zaznaczyła, że w przypadku szkół podstawowych zainteresowanie tymi lekcjami jest wyższe.

- W tym roku blisko 55 procent uczniów uczęszcza na lekcje religii w szkołach podstawowych. Jeśli chodzi o licea, jedynie sześć procent. uczniów zadeklarowało, że będzie chodzić na te lekcje - dodała Kufel.

Najmniej chętnych na religię we Wrocławiu

Procentowo najmniej chętnych uczniów do uczestnictwa w tych lekcjach jest we Wrocławiu. W bieżącym roku szkolnym, w stolicy Dolnego Śląska na religię chodzi tylko 35 procent uczniów. W szkołach podstawowych jest to ponad 52 procent, z kolei w szkołach ponadpodstawowych - ponad 10 procent - poinformował wrocławski urząd miasta. W poprzednim roku szkolnym, w przypadku szkół podstawowych, ten odsetek był nieco wyższy - przekraczał 54 procent. Uczestnictwo w lekcjach religii w szkołach ponadpodstawowych było na podobnym poziomie.

W odpowiedzi na pytania PAP o frekwencję na lekcjach religii w krakowskich szkołach Wydział Edukacji i Projektów Edukacyjnych Urzędu Miasta Krakowa poinformował, że nie gromadzi takich danych. Wyjaśnił jednocześnie, że takie dane zebrał rok temu w odpowiedzi na pytanie jednej z radnych.

Według danych urzędu, w krakowskich samorządowych szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2024/2025 na lekcje religii uczęszczało 55 proc. wszystkich uczniów w tych placówkach.

Zmiany w lekcjach religii i etyki

W ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego - 2024/2025. Od września 2024 roku zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym.

Ostatnia zmiana weszła w życie od 1 września br. - religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Zajęcia te mają odbywać się bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zasada ta nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których - na 15 września tego roku szkolnego - wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.