Rzeszów Ciało mężczyzny pod mostem, trzy osoby z zarzutami Martyna Sokołowska |

Na śmierci pobili bezdomnego. Trzy osoby z zarzutami Źródło wideo: KPP w Jaśle Źródło zdj. gł.: KPP w Jaśle

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W sobotę (5 września) po godzinie 21 jasielscy policjanci interweniowali na ul. Mickiewicza w Jaśle. Pod mostem znaleźli ciało 59-latka, który był osobą w kryzysie bezdomności. W tym samym miejscu, znajdowało się także czterech innych mężczyzn.

Pili razem alkohol

"Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia stwierdziła zgon 59-latka. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia" - przekazała w komunikacie jasielska policja.

Jeden z zatrzymanych mężczyzn Źródło zdjęcia: KPP w Jaśle

W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i przewieźli do jasielskiej komendy. Na miejscu zdarzenia obecny był także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy.

Trzy osoby z zarzutami

Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn, który o zdarzeniu powiadomił policję - został przesłuchany w charakterze świadka.

Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn, który o zdarzeniu powiadomił policję - został przesłuchany w charakterze świadka.

"Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia" - przekazała policja.

Trafili do aresztu

Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle, wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.