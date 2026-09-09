Ciało mężczyzny pod mostem, trzy osoby z zarzutami
W sobotę (5 września) po godzinie 21 jasielscy policjanci interweniowali na ul. Mickiewicza w Jaśle. Pod mostem znaleźli ciało 59-latka, który był osobą w kryzysie bezdomności. W tym samym miejscu, znajdowało się także czterech innych mężczyzn.
Pili razem alkohol
"Mężczyźni oświadczyli, że wszyscy razem pili alkohol. W pewnym momencie ich znajomy miał źle się poczuć, więc postanowili zadzwonić na numer alarmowy. Przybyła na miejsce załoga karetki pogotowia stwierdziła zgon 59-latka. Mężczyzna posiadał na twarzy i ciele obrażenia, które mogły powstać na skutek pobicia" - przekazała w komunikacie jasielska policja.
W związku z tym funkcjonariusze zatrzymali czterech mężczyzn i przewieźli do jasielskiej komendy. Na miejscu zdarzenia obecny był także prokurator z Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz biegły lekarz sądowy.
Trzy osoby z zarzutami
Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn, który o zdarzeniu powiadomił policję - został przesłuchany w charakterze świadka.
Kiedy zatrzymani mężczyźni wytrzeźwieli, zostali przesłuchani. 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn, który o zdarzeniu powiadomił policję - został przesłuchany w charakterze świadka.
"Podejrzani częściowo przyznali się do zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia" - przekazała policja.
Trafili do aresztu
Decyzją Sądu Rejonowego w Jaśle, wszyscy podejrzani zostali aresztowani na okres trzech miesięcy.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Jaśle. Ciało zmarłego mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.