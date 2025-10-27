"Zombie" i dwóch chemików w rękach policji

Policjanci zlikwidowali trzy kompletne, profesjonalnie wyposażone laboratoria służące do wytwarzania klofedronu (3-CMC), klefedronu (4-CMC) i dopalacza o potocznej nazwie "flakka" czy "zombie".
Przechwycili narkotyki o wartości ponad 145 mln. zł
Rzecznik CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski przekazał, że w wyniku przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 360 litrów płynnego klefedronu, 35 kilogramów skrystalizowanej formy tej substancji, 9000 litrów klefedronu i ponad 114 litrów substancji zwanej "zombie". Szacunkowa wartość zabezpieczonych narkotyków na czarnym rynku wynosi ponad 145 milionów złotych.
Zatrzymali dwóch chemików
Funkcjonariusze zatrzymali też dwóch mężczyzn w wieku 25 i 32 lat, którzy pełnili funkcje chemików, odpowiedzialnych za bezpośrednią produkcję substancji psychoaktywnych.
Usłyszeli oni zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i wytwarzania znacznych ilości narkotyków. Na wniosek prokuratora sąd zadecydował o ich aresztowaniu.
