Czołem kibice quizów! Trudne pytania o mijający tydzień

Co zobaczymy, gdy za dziesięć lat spojrzymy na historyczne zdjęcia w mediach społecznościowych oznaczone jako #styczeń2026? Głównie zimę. Pokażemy dzieciom i wnukom, jak wyglądały bałwany. Zakopane w śniegu i nadmorskie plaże zakopane w śniegu. I wzruszymy się wspólnie... Na razie jednak, nim znów chwycimy za łopaty do odśnieżania, rozwiążmy najnowszy quiz z wydarzeń tygodnia.

Jaki nosi pseudonim Tomasz P.? Powiało zimą stulecia. Potężna anomalia widoczna na mapach Kolejny europejski kraj wysłał żołnierzy na Grenlandię Prezydent Korei Południowej i premierka Japonii zagrali na perkusjach Oto najlepsze liceum w Polsce FC Barcelona wygrała z Realem Madryt w finale WOŚP 2026. Aukcje dziennikarzy i gwiazd TVN Warner Bros. Discovery