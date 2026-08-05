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Poznań

"Jeden zaczął się topić, drugi ruszył mu na ratunek". Obaj 13-latkowie nie żyją

Bezpieczeństwo nad wodą
Piotr Kaczmarek ze straży pożarnej w Wągrowcu o tragedii nad Jeziorem Durowskim
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w środę po południu podczas kąpieli w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie). Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają, co dokładnie działo się na plaży.

- Zgłoszenie wpłynęło do straży pożarnej o godzinie 14.18. Wynikało z niego, że pod wodą zniknęły dwie osoby. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe, które podjęły poszukiwania w Jeziorze Durowskim - poinformował Piotr Kaczmarek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wągrowcu.

13-latków udało się znaleźć pod wodą i wyciągnąć na brzeg. Ratownicy rozpoczęli reanimację. Do działań zadysponowano dziewięć zastępów straży pożarnej, a na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Około godziny 16.15 akcja się zakończyła.

- Lekarz stwierdził zgon obu chłopców. W tej chwili prokurator i policjanci prowadzą na miejscu czynności wyjaśniające - dodał Piotr Kaczmarek.

Tragedia nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie)
Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w środę po południu podczas kąpieli w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie)
Dwaj 13-letni chłopcy utonęli w środę po południu podczas kąpieli w Jeziorze Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: KP PSP Wągrowiec
Do tragedii doszło nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu
Do tragedii doszło nad jeziorem Durowskim w Wągrowcu
Źródło zdjęcia: KP PSP Wągrowiec
Tragedia nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie)
Tragedia nad Jeziorem Durowskim w Wągrowcu (Wielkopolskie)
Źródło zdjęcia: KP PSP Wągrowiec

"Jeden z chłopców zaczął się topić, drugi ruszył mu na ratunek"

Do tragedii doszło kilka metrów od brzegu, na niestrzeżonej plaży. Podkomisarz Malwina Szumann z biura prasowego wągrowieckiej policji powiedziała, że chłopców z wody wyłowił płetwonurek z WOPR Wągrowiec.

- Zbieramy relacje świadków, którzy byli po godzinie 14 na plaży, gdy doszło do zdarzenia. Są rozbieżne, ale w jednym wątku się pokrywają. Według świadków, jeden z chłopców w pewnym momencie zaczął się topić. Ten drugi ruszył mu na ratunek. Niestety, obaj utonęli. Byli pod wodą około 40 minut. Pomoc wezwał trzeci chłopiec, który był z nimi. To on zadzwonił na numer alarmowy 112. Chłopcy byli nad jeziorem bez osób dorosłych. Na plaży były z nimi jeszcze dwie koleżanki, ale one w chwili zdarzenia przebywały w innym miejscu i nie widziały tego, co się wydarzyło - przekazała podkomisarz Malwina Szumann.

Bezpieczeństwo nad wodą. Służby pokazują, jak reagować i pomagać
Źródło: TVN24

Burmistrz Wągrowca, Alicja Trytt zaoferowała udzielenie pomocy psychologicznej uczestnikom zdarzenia i rodzicom tragicznie zmarłych chłopców.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Lotnicze Pogotowie RatunkowejezioroWągrowiecdzieciUtonięcia
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