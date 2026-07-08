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Poznań

Żyrafka Eva na wybiegu. "Jest silna i energiczna"

Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu
W poznańskim zoo urodziła się żyrafa
Źródło wideo: Facebook/Jacek Jaśkowiak
Źródło zdj. gł.: Nowe Zoo w Poznaniu
Ma dziesięć dni i już dokazuje na wybiegu. Poznańskie zoo pochwaliło się żyrafką, która niedawno przyszła na świat. - Od pierwszych godzin po narodzinach Eva jest silna i energiczna - przekazał kierownik placówki.

Poznańskie zoo pochwaliło się nową podopieczną. 27 czerwca urodziła się tam żyrafa północna o imieniu Eva. Matką jest 15-letnia Elsi, a ojcem 6,5-letni Takkari.

Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu
Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu
Źródło zdjęcia: Nowe Zoo w Poznaniu

Ma 170 centymetrów

- Od pierwszych godzin po narodzinach Eva jest silna i energiczna. Jej matka opiekuje się nią, umiejętnie podprowadza pod wymię, wylizuje. Przy odrobinie szczęścia można ją zobaczyć wraz z Elsi na wybiegu przy Pawilonie Żyraf i Nosorożców - przekazał nam Remigiusz Koziński z Nowego Zoo w Poznaniu.

Żyrafka w chwili porodu miała 170 centymetrów wzrostu i ważyła bliski 51 kilogramów.

Żyrafy północne to najmniej liczna populacja z czterech gatunków żyraf. Na wolności żyje ich około siedmiu tysięcy. 

Eva ma dziesięć dni
Eva ma dziesięć dni
Źródło zdjęcia: Nowe Zoo w Poznaniu
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Zoozwierzęta
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