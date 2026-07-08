Żyrafka Eva na wybiegu. "Jest silna i energiczna"
Poznańskie zoo pochwaliło się nową podopieczną. 27 czerwca urodziła się tam żyrafa północna o imieniu Eva. Matką jest 15-letnia Elsi, a ojcem 6,5-letni Takkari.
Ma 170 centymetrów
- Od pierwszych godzin po narodzinach Eva jest silna i energiczna. Jej matka opiekuje się nią, umiejętnie podprowadza pod wymię, wylizuje. Przy odrobinie szczęścia można ją zobaczyć wraz z Elsi na wybiegu przy Pawilonie Żyraf i Nosorożców - przekazał nam Remigiusz Koziński z Nowego Zoo w Poznaniu.
Żyrafka w chwili porodu miała 170 centymetrów wzrostu i ważyła bliski 51 kilogramów.
Żyrafy północne to najmniej liczna populacja z czterech gatunków żyraf. Na wolności żyje ich około siedmiu tysięcy.
Źródło: tvn24.pl