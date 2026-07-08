Poznań Żyrafka Eva na wybiegu. "Jest silna i energiczna"

W poznańskim zoo urodziła się żyrafa Źródło wideo: Facebook/Jacek Jaśkowiak Źródło zdj. gł.: Nowe Zoo w Poznaniu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Poznańskie zoo pochwaliło się nową podopieczną. 27 czerwca urodziła się tam żyrafa północna o imieniu Eva. Matką jest 15-letnia Elsi, a ojcem 6,5-letni Takkari.

Żyrafkę można wypatrzeć na wybiegu Źródło zdjęcia: Nowe Zoo w Poznaniu

Ma 170 centymetrów

- Od pierwszych godzin po narodzinach Eva jest silna i energiczna. Jej matka opiekuje się nią, umiejętnie podprowadza pod wymię, wylizuje. Przy odrobinie szczęścia można ją zobaczyć wraz z Elsi na wybiegu przy Pawilonie Żyraf i Nosorożców - przekazał nam Remigiusz Koziński z Nowego Zoo w Poznaniu.

Żyrafka w chwili porodu miała 170 centymetrów wzrostu i ważyła bliski 51 kilogramów.

Żyrafy północne to najmniej liczna populacja z czterech gatunków żyraf. Na wolności żyje ich około siedmiu tysięcy.

Eva ma dziesięć dni Źródło zdjęcia: Nowe Zoo w Poznaniu