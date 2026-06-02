Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Śmierć 21-latki na pasach. Ustalenia prokuratury

|
Kierowca usłyszał zarzut
Problemy z przestrzeganiem pierwszeństwa na pasach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Andrzej Jackowski/PAP
36-latek, który potrącił młodą kobietę na przejściu dla pieszych w Poznaniu usłyszał zarzut. Prokuratura twierdzi, że mężczyzna brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym.

Poznańska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie śmierci 21-latki, która w nocy z 22 na 23 maja została potrącona na przejściu dla pieszych na ul. Lechickiej. Podejrzanym w tej sprawie jest 36-letni kierowca Porsche.

Niestety życia 21-latki nie udało się uratować. Zmarła po przewiezieniu do szpitala.

Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Złapał stopa, porzucił w aucie roczną córkę

Lublin

Wiadomo, że 36-latek był trzeźwy w chwili zdarzenia.

- Prokurator przeanalizował nagranie z monitoringu i ustalił, że mężczyzna uczestniczył na tej trasie w nielegalnym wyścigu samochodowym - powiedział Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Jaka grozi mu kara?

Śledczy zarzucają kierowcy udział w nielegalnym wyścigu, czym naraził innych uczestników ruchu drogowego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz spowodowania śmiertelnego wypadku przez umyślne i rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu.

Zgodnie z art. 177 p. 2a Kodeksu karnego, podejrzanemu grozi od roku do dziesięciu lat więzienia.

O treści zarzutów pierwsze poinformowało Radio Poznań.

"Na tempomacie ustawił 210 km/h"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Na tempomacie ustawił 210 km/h"

WARSZAWA

Sąd nie zgodził się na areszt tymczasowy

Prokurator Wawrzyniak wskazał również, że prokuratura zawnioskowała o trzymiesięczny areszt tymczasowy dla 36-latka.

- Zwracaliśmy uwagę na surowy wymiar kary, który grozi temu kierowcy. Podnosiliśmy również kwestię, że brał on udział w nielegalnym wyścigu. Niestety sąd nie podzielił tej argumentacji - powiedział rzecznik.

Wiadomo, że prokuratura odwołała się od tej decyzji. Termin posiedzenia nie jest jeszcze znany.

Prokuratura nie wyklucza również, że przedstawi zarzuty kierowcy BMW, który miał się ścigać z 36-latkiem. - Na razie w postępowaniu mamy jednego podejrzanego - dodał Wawrzyniak.

14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów

Rzeszów
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
12 min
pc
Słyszą: on naprawdę tak powiedział? Tłumacze Trumpa ujawniają kulisy
TVN24+ Originals
44 min
3107_spektrum
Życie w spektrum autyzmu
42 min
pc
Niezwykłe odkrycia polskich archeologów
Sekcja Archeo
Udostępnij:
Tagi:
Drogi w PolsceProkuraturaPolicjaWypadki
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Rowerzysta zaatakował seniorkę we Wrocławiu
"Zsiadł z roweru i pchnął na chodnik". Nowe ustalenia policji
Wrocław
benzyna dystrybutor paliwo shutterstock_1922799440
Takie będą ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Gawkowski Nowacka
Ograniczenie dzieciom dostępu do pornografii i zakaz smartfonów w szkołach. Jest decyzja rządu
BIZNES
EN_01678540_0395
Putin sięgnął po rakiety Cyrkon, "spadają jak piorun". Rośnie liczba ofiar
Burzowo, chmury, czerwiec
Pogoda na Boże Ciało i długi weekend
METEO
Szczury w kanalizacji
W mieście zapadła się ulica. Okazało się, że była pod nią sieć tuneli
Szczecin
Para młoda podczas uroczystości weselnej
Niebezpieczny trend na weselach. "Wszyscy nagrywali"
Świat
50-letnia Magdalena z Krakowa przez 20 lat nie wychodziła z mieszkania. Jej matka zaczęła zrzucać kartki
Ich córka ponad 20 lat nie wychodziła z mieszkania. "To jest nasza wina, moja i żony"
Kraków
kask dziecko AdobeStock_434911872
Bez kasku ani rusz. Nowe zasady dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg
Anna Bielecka
Azja, Turcja, Dalyan, Plaża Iztuzu shutterstock_422170012
Nowe zasady dla turystów w Turcji. Surowe kary za złamanie przepisów
BIZNES
Order Orła Białego
"Rozdawanie na lewo i prawo". Który prezydent nadał najwięcej Orderów Orła Białego
Zuzanna Karczewska
Policjanci zatrzymali 33-latka
Kłuł i ciął nożem na lewo i prawo. A potem uciekł
WARSZAWA
Patryk Jaki
Jest wniosek o "zgodę na pociągnięcie europosła Jakiego do odpowiedzialności karnej"
Uroczystość zaprzysiężenia Prezydenta RP Karola Nawrockiego przed Zgromadzeniem Narodowym
Polacy o pierwszej damie. Wyraźna różnica w porównaniu z mężem
Polska
Hel-666
Zagraniczne media o polskiej "Highway to Hel"
Jeżozwierz spacerował koło domów we wsi Krzywaczka
Specjalista przyjechał odłowić jeżozwierza. Okazało się, że własnego
Kraków
Awaria pociągu Kolei Mazowieckich
Awaria pociągu na linii otwockiej. Utrudnienia
WARSZAWA
Zastrzelono sześć osób w Muscatine, w stanie Iowa
Siedem osób nie żyje. "Po prostu brakuje mi słów"
Aleksandra Gajewska i Michał Wawer
Poseł Konfederacji: jestem przeciwny metodzie in vitro
Amerykańskie myśliwce F-35A Lightning II
USA gotowe "otwarte na rozmowy" o broni atomowej. Polska wśród zainteresowanych
Wyrok sądu
Wyrwał kobiecie torebkę, przejechała go samochodem. "Nie chciałam zabić"
Świat
Nocne trzęsienie ziemi we Włoszech
Trzęsienie ziemi we Włoszech. Mieszkańcy wybiegali z domów
METEO
Bartosz Cichocki
Były ambasador reaguje na decyzję Zełenskiego. Zwrócił odznaczenie
Polska
Zbigniew Ziobro
Polska wystąpiła o uchylenie Ziobrze statusu uchodźcy
Z lotniska trafił do zakładu karnego
Zamiast na wakacje w Hiszpanii, trafił do zakładu karnego
WARSZAWA
Zakrzówek
Popularne kąpielisko zamknięte. W wodzie tajemnicza substancja
Kraków
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
12-latek zniszczył siekierą drzwi wejściowe do szkoły
Podkarpacie
Bitcoin krypto
Bitcoin najniżej od dwóch miesięcy. Inwestorzy reagują na geopolitykę
BIZNES
52 min
Wołodymyr Zełenski
Katastrofalna decyzja Zełenskiego. "Będzie miała ogromne konsekwencje polityczne"
News Michalskiego
imageTitle
Regulaminowy paradoks Chwalińskiej. Awansu jest pewna, gry w Wimbledonie nie
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica