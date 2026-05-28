Tramwaj potrącił seniora w Poznaniu. Ruch wstrzymany
Do tragicznego wypadku doszło przed godziną 12 w rejonie przystanku PST Kurpińskiego w Poznaniu. Mężczyzna został tam potrącony przez tramwaj. Jego życia nie udało się uratować. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności wypadku.
Jak przekazał podkom. Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że senior przechodził między przystankami przez torowisko, gdzie doszło do potrącenia.
Zmiany w kursowaniu tramwajów
Ruch tramwajowy w obu kierunkach został wstrzymany.
Linia 12 kursuje obecnie do pętli Połabska, natomiast linie 14 i 15 zostały skierowane do Wilczaka, a 16 do pętli Piątkowska. Na odcinku PST pomiędzy pętlą Sobieskiego a Mostem Teatralnym wprowadzono zastępczą komunikację autobusową.