Sprzęt medyczny, ponad dwie tony mydła i środki opatrunkowe. Pomoc dla szpitali w Afryce

Najpierw do szamana, potem do szpitala

Prezes fundacji wskazała, że do szpitali w Afryce często zgłaszają się już pacjenci z zaawansowanymi zakażeniami, często po interwencji miejscowych szamanów i czarowników. - Afrykańskie kobiety decydują się na poród w szpitalu dopiero, gdy czują, że zbliżający się poród różni się w swoim przebiegu od poprzednich. Często przebywają na piechotę wiele kilometrów, by uzyskać pomoc przy porodzie. Ich mamy i babki rodziły swoje dzieci w chatach, ale jeśli był to poród powikłany, kończył się zgonem matki i dziecka. Nasi wolontariusze opowiadają też o sytuacjach, gdzie zamiast inkubatora, którego w szpitalu nie było, dziecko było ogrzewane butelkami z ciepłą wodą – relacjonuje prezes fundacji. Janiec-Palczewska podkreśliła również, że szpitale te pomagają swoim pacjentom niezależnie od ich wyznania i przekonań religijnych, a polscy misjonarze żyją i pracują w społeczeństwach wieloreligijnych. - Osoby, którym pomagają, to najczęściej ludzie ubodzy. Żyjąc na prowincji nie mają dostępu do usług medycznych, wielu z nich nigdy nie było u lekarza. Od blisko 30 lat wspieramy medycznie polskich misjonarzy. Akcja "Opatrunek na Ratunek" dobiegła końca, ale tak naprawdę opatrunki potrzebne są cały rok, więc jeśli ktoś chciałby do akcji dołączyć, serdecznie do tego zachęcamy - zaapelowała.