Pożar hali. Straż opanowała ogień
Po godzinie 18, kiedy pożar był już opanowany, mieszkańcy okolicy dostali alert RCB. "Uwaga! Możliwe skażenie i zanieczyszczenie rzeki Warta w pow. obornickim. Ogranicz wszelką aktywność w rejonie rzeki" - głosi.
W ogniu stanął budynek przy ulicy Kowanowskiej w Obornikach w Wielkopolsce. Służby dostały zgłoszenie o pożarze około godziny 14.15.
- Ogień obejmuje jedną halę, ale obok są inne zakłady i jest ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru. W tej chwili strażacy bronią pobliskich obiektów. Wydaliśmy komunikaty, by okoliczni mieszkańcy nie zbliżali się do miejsca akcji przeciwpożarowej i pozamykali okna ze względu na duże zadymienie - informowała Agata Kamińska z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.
- Nie mamy informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych - dodała Kamińska.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu w związku z pożarem hali produkcyjnej.
"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji". Alert został wydany dla osób przebywających na terenie powiatów obornickiego i poznańskiego.
- Hala objęta pożarem ma około pięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Jest to cynkownia galwaniczna. W środku znajdowały się dwie linie produkcyjne - poinformował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Zakład został określony przez strażaków mianem "zakładu podwyższonego ryzyka".
Ogień został opanowany i nie rozprzestrzenia się. W akcji gaśniczej bierze udział około 60 zastępów ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z sąsiadujących z Obornikami miejscowości. Jak poinformował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin.
O pożarze poinformował nas pan Wojtek, który przesłał zdjęcie na Kontakt24. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane.