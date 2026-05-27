Wielkopolska

Pożar hali. Straż opanowała ogień

Pożar hali w Obornikach
Akcja gaśnicza w Obornikach w Wielkopolsce
Duży pożar w Obornikach w Wielkopolsce. Ogień pojawił się w hali przy ulicy Kowanowskiej. Nad miastem unosił się gęsty, czarny dym. Straż pożarna opanowała żywioł po kilku godzinach, ale jest zagrożenie, że zanieczyszczeniu ulegnie rzeka Warta.
Po godzinie 18, kiedy pożar był już opanowany, mieszkańcy okolicy dostali alert RCB. "Uwaga! Możliwe skażenie i zanieczyszczenie rzeki Warta w pow. obornickim. Ogranicz wszelką aktywność w rejonie rzeki" - głosi.

W ogniu stanął budynek przy ulicy Kowanowskiej w Obornikach w Wielkopolsce. Służby dostały zgłoszenie o pożarze około godziny 14.15.

- Ogień obejmuje jedną halę, ale obok są inne zakłady i jest ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru. W tej chwili strażacy bronią pobliskich obiektów. Wydaliśmy komunikaty, by okoliczni mieszkańcy nie zbliżali się do miejsca akcji przeciwpożarowej i pozamykali okna ze względu na duże zadymienie - informowała Agata Kamińska z zespołu prasowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach.

- Nie mamy informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych - dodała Kamińska.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert o zagrożeniu w związku z pożarem hali produkcyjnej.

"Uwaga! Pożar hali produkcyjnej w Obornikach. Duże zadymienie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz, zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji". Alert został wydany dla osób przebywających na terenie powiatów obornickiego i poznańskiego. 

- Hala objęta pożarem ma około pięciu tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Jest to cynkownia galwaniczna. W środku znajdowały się dwie linie produkcyjne - poinformował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Zakład został określony przez strażaków mianem "zakładu podwyższonego ryzyka".

Ogień został opanowany i nie rozprzestrzenia się. W akcji gaśniczej bierze udział około 60 zastępów ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej z sąsiadujących z Obornikami miejscowości. Jak poinformował Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, akcja gaśnicza może potrwać wiele godzin.

O pożarze poinformował nas pan Wojtek, który przesłał zdjęcie na Kontakt24. Przyczyny wybuchu ognia nie są jeszcze znane.

