Przyszedł do pracownika po zwrot pieniędzy, został zamordowany

Prokuratura: Bili go pięściami i nogami po całym ciele

Ciało 39-latka znaleziono 26 stycznia ubiegłego roku w kamienicy przy ul. Fabrycznej w centrum Kalisza. Jak ustalili śledczy, do tragedii doszło w mieszkaniu wynajmowanym przez Łukasza O. Tego dnia 31-latek zadzwonił do swojego pracodawcy z informacją, że ma dla niego do zwrotu pieniądze, o kradzież których wcześniej został posądzony. Zaprosił go do siebie, gdy z mieszkania wyszła jego konkubina z dzieckiem. Kiedy pokrzywdzony pojawił się w mieszkaniu, okazało się, że jest tam jeszcze inny mężczyzna.