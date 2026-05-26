Poznań

Podnieśli wykolejony pociąg

26 1640 foty przybylski-0047
Podnoszenie rozbitego pociągu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Trwa usuwanie skutków wypadku kolejowego, do którego doszło w poniedziałek w miejscowości Garbatka (Wielkopolskie). Wykolejony szynobus został postawiony na tory i przepchnięty. To jednak nie koniec działań służb.

Jak relacjonował reporter TVN24 Aleksander Przybylski, akcja podnoszenia pojazdu była trudna. Wagon został podniesiony z pola, na którym zalegał.

- To próba manewrowania tą wielką, kilkunastotonową masą, żeby osiadła bezpiecznie na szynach - wyjaśniał Przybylski.

Naprawa trakcji i torów

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK przekazała we wtorek wieczorem, że pracownicy spółki, używając dźwigu, zakończyli usuwanie z pobocza torowiska wykolejonych członów składu.

- Udało się wkoleić ostatni człon tego pociągu na tory - powiedziała we wtorek.

Radosław Śledziński z PKP PLK przekazał w środę rano, że dzień wcześniej ostatni człon pociągu został usunięty z torów. Zakończyła się też naprawa uszkodzonego torowiska.

W środę naprawiana będzie trakcja i słup trakcyjny. Prace najprawdopodobniej zakończą się w czwartek.

Wypadek w Garbatce

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Garbatka w gminie Rogoźno. Pociąg relacji Rogoźno - Poznań zderzył się z ciężarówką na niestrzeżonym przejeździe.

W wyniku zdarzenia pojazd ciężarowy stanął w ogniu. Zginęła jedna osoba - kierowca ciężarówki.

- Pasażerowie pociągu, 17 osób w różnym wieku, zostało objętych opieką medyczną, ale mamy informację, że obrażenia, których doznali, są niegroźne - poinformował młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Do szpitala trafiła jedna osoba - nastolatek. Inni nie wymagali hospitalizacji.

Linia zablokowana

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. Pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Źródło: TVN24, tvn24.pl, PAP
Udostępnij:
