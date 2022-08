Wrzucili psa do studni. Twierdzili, że szczekał na rowerzystów

Dwóch mężczyzn z powiatu olsztyńskiego wrzuciło psa do betonowej studni, bo - jak próbowali potem tłumaczyć policjantom - miał szczekać na rowerzystów. Został uratowany dzięki postawie przechodnia, który zauważył zdarzenie i sam zatrzymał sprawców. Zwierzę, które prawdopodobnie należało do jednego z oprawców, jest teraz pod opieką schroniska. Mężczyznom grozi odpowiedzialność karna.

O zdarzeniu w gminie Dywity policja została powiadomiona przez świadka, który ujął sprawców znęcania się nad zwierzęciem. Zauważył jak dwóch mężczyzn wrzuca niewielkiego psa do betonowej studni. Wewnątrz nie było wody, ale studnia była na tyle głęboka, ze zwierzę nie mogło wydostać się z niej samodzielnie. - Świadek, mając świadomość, że życie i zdrowie zwierzęcia jest zagrożone, natychmiast zareagował. Zadzwonił na numer alarmowy, a następnie podszedł do studni i zrzucił betonowy właz, aby pomóc zwierzęciu. Po chwili na miejscu pojawił się patrol, któremu przekazał wskazanych mężczyzn - poinformował mł. asp. Andrzej Jurkun z Zespołu Prasowo-Informacyjnego Komendy Miejskiej w Olsztynie.

Policja poinformowała, że obaj zatrzymani w najbliższym czasie usłyszą zarzut znęcania się na zwierzęciem, za co grozi do 3 lat więzienia. Jeżeli sąd uzna, że działali oni ze szczególnym okrucieństwem, wówczas może grozić im do 5 lat pozbawienia wolności.

Suczka ma laktację i jest w ciężkim stanie psychicznym

Zwierzęciem zaopiekowali się pracownicy schroniska w Tomarynach, którzy wydostali je ze studni i zabrali go do swojej placówki.

Oprawcy zapewniali funkcjonariuszy, że pies, którego wrzucili do studni, nie należy do żadnego z nich. Tłumaczyli, że wrzucili błąkającego się psa do studni, bo miał szczekać na osoby jadące rowerem. Z informacji jakie udało się uzyskać wolontariuszom ze schroniska wynika jednak, że kłamali, bo suczka należała do jednego z nich.