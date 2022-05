Profesjonalne translatory pomagają medykom porozumiewać się z obcokrajowcami

czytaj dalej

Leżą w samym sercu Morza Bałtyckiego, stanowiąc barierę między Rosją a północną Europą. Należące do Finlandii Wyspy Alandzkie to kluczowy strategicznie archipelag, który od ponad 150 lat jest zdemilitaryzowany. Teraz Helsinki chcą odejść od dotychczasowej polityki neutralności i dołączyć do NATO. Co to oznacza dla przyszłości archipelagu?