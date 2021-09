Decyzja sądu: Katarzyna P, współtwórczyni piramidy finansowej Amber Gold, wyszła z aresztu. Jest komentarz prokuratury

Sąd Apelacyjny w Gdańsku uchylił w środę areszt wobec Katarzyny P., współoskarżonej w aferze Amber Gold. Wobec kobiety zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. To oznacza, że P. pozostaje pod dozorem policji (trzy razy w tygodniu musi zgłaszać się na komisariat i nie może opuszczać miejsca pobytu), nie może kontaktować się ze współoskarżonym i świadkami oraz ma zakaz opuszczania kraju i nie ma paszportu.

Jak powiedziała w czwartek Joanna Organiak, koordynatorka do spraw współpracy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku ze środkami masowego przekazu, Katarzyna P. opuściła już areszt śledczy.

Sąd tłumaczy swą decyzję, prokuratura komentuje

- Sąd miał na względzie to, że ten środek nie może być zbyt dolegliwy w sytuacji, kiedy on (areszt - red.) trwa już przez 8 lat. A skazano panią (Katarzynę P.) nieprawomocnie w pierwszej instancji na karę pozbawienia wolności 12 lat i 6 miesięcy. Porównanie tych dwóch okresów już pokazuje, że jest ten środek stosunkowo dolegliwy i sąd, oceniając tę sytuację stanął na stanowisku, że nie ma potrzeby utrzymania tymczasowego aresztu, bo prawidłowy tok postępowania będzie zabezpieczony - powiedział TVN24 Roman Kowalkowski, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

Do uchylenia tymczasowego aresztu odniosła się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. "Z zaskoczeniem przyjęliśmy wczorajsze rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku o uchyleniu tymczasowego aresztowania stosowanego wobec Katarzyny P. oskarżonej w sprawie Amber Gold. Niezwłocznie po zapoznaniu się z argumentacją, wynikającą z pisemnego uzasadnienia postanowienia, podejmiemy decyzję, co do zażalenia" - czytamy w komunikacie.