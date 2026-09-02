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Polska

Rafał Zaorski zatrzymany w sprawie Zondacrypto

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Rafał Zaorski
Rafał Zaorski doprowadzony do prokuratury
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został w środę po południu doprowadzony do delegatury Prokuratury Krajowej w Katowicach. Ma to związek ze śledztwem w sprawie Zondacrypto i zaginięciem Sylwestra Suszka.

Według mediów Rafał Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zondacrypto.

Zaorski został wprowadzony przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości do budynku, w którym znajduje się wydział zamiejscowy delegatury do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej.

Rafał Zaorski
Rafał Zaorski
Źródło zdjęcia: TVN24

Dziennikarzom powiedział: - Jestem poszkodowany.

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Michał Fuja

Kolejne zatrzymania w sprawie Zondacrypto

Prokuratura Generalna w środę poinformowała o zatrzymaniu kolejnych trzech osób w sprawie Zondacrypto. Podała, że funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali dwie osoby - "J.W. oraz A.P", natomiast funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali "R.Z.".

Reporterzy "Superwizjera" i tvn24.pl ustalili, że jedną z zatrzymanych osób jest Jaromira W. To była żona Mariana W., głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, późniejszej Zondacrypto.

Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział na konferencji prasowej, że zatrzymani mogą mieć informacje na temat zaginięcia Sylwestra Suszka.

Afera Zondacrypto i zaginięcie Sylwestra Suszka

W związku z Zondacrypto 27 sierpnia zatrzymano Radosława Piesiewicza. Usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli Zondacrypto z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia tego roku pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy.

Na początku sierpnia śledztwo w sprawie Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale PK związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka - założyciela poprzedniczki Zondacrypto, giełdy kryptowalut BitBay. Suszek zniknął w marcu 2022 roku. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział Prokuratury Krajowej.

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Źródło: PAP
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Tagi:
KryptowalutyProkuratura
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
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