Ziobro wystąpił o objęcie żony międzynarodową ochroną

Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zbigniew Ziobro, uzasadniając wystąpienie o objęcie małżonki międzynarodową ochroną, napisał, że trwa "próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju".

W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Były minister sprawiedliwości - któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów karnych - jest w związku małżeńskim z Patrycją Kotecką-Ziobro. Mają dwóch synów.

Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro Źródło: JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

"Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał Ziobro.

Jak przekazał polityk, dowodem na potraktowanie jej jako "zakładniczki" mają być "groźby senatora PO Stanisława Gawłowskiego", który, jak napisał Ziobro, "groził mojej żonie ściganiem za jej pracę w spółce Link4, mimo że niedawno zakończył się audyt, po którym - decyzją ludzi Tuska - wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata".

"Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi. Dzięki pracy mojej żony Link4 stała się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, pozyskała blisko pół miliona nowych klientów, a realizowane pod jej kierownictwem kampanie marketingowe zostały uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi" - napisał Ziobro.

"Za stosowanie brutalnych i bezprawnych metod członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście" - podsumował.

W drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą Tuska oświadczam:



Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się… — Zbigniew Ziobro | SP (@ZiobroPL) January 12, 2026 Rozwiń

Patrycja Kotecka-Ziobro - kariera

Patrycja Kotecka-Ziobro karierę rozpoczynała jako dziennikarka. Pracowała m.in. w "Super Expressie", TVP czy w Agencji Informacji TVP.

W 2023 roku zrezygnowała z funkcji członka zarządu Link4. Od 2016 roku odpowiadała w spółce za sprzedaż online i marketing, a do zarządu weszła w 2020 roku. Spółka ta wchodzi w skład Grupy PZU, której udziałowcem jest Skarb Państwa.

Grupa PZU w październiku 2024 roku opublikowała wyniki audytu otwarcia za lata 2016-2024. Wykazał on szkody na kwotę ponad 700 milionów złotych. Nieprawidłowości dotyczyły też sfery zatrudniania osób na kluczowe stanowiska menedżerskie, gdzie przy doborze obowiązywał klucz czysto partyjny - informowało wówczas PZU.

Azyl polityczny dla Ziobry

W poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości, poinformował, że poseł PiS Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

Jak przekazał, azyl polityczny został przyznany Ziobrze decyzją węgierskiego rządu w związku z działaniami prokuratury i służb "w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. W wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24