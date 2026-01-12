Logo strona główna
Polska

Ziobro wystąpił o objęcie żony międzynarodową ochroną

ZIOBRO KOTECKA
Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech
Źródło: TVN24
Wystąpiłem o objęcie swojej żony międzynarodową ochroną - poinformował Zbigniew Ziobro. Były minister sprawiedliwości, jak podał jego obrońca, uzyskał azyl polityczny na Węgrzech.

Zbigniew Ziobro, uzasadniając wystąpienie o objęcie małżonki międzynarodową ochroną, napisał, że trwa "próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju".

W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne.

Były minister sprawiedliwości - któremu prokuratura chce postawić 26 zarzutów karnych - jest w związku małżeńskim z Patrycją Kotecką-Ziobro. Mają dwóch synów.

Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro
Zbigniew Ziobro i jego żona Patrycja Kotecka-Ziobro
Źródło: JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

"Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska" - napisał Ziobro.

Jak przekazał polityk, dowodem na potraktowanie jej jako "zakładniczki" mają być "groźby senatora PO Stanisława Gawłowskiego", który, jak napisał Ziobro, "groził mojej żonie ściganiem za jej pracę w spółce Link4, mimo że niedawno zakończył się audyt, po którym - decyzją ludzi Tuska - wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata".

"Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi. Dzięki pracy mojej żony Link4 stała się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, pozyskała blisko pół miliona nowych klientów, a realizowane pod jej kierownictwem kampanie marketingowe zostały uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi" - napisał Ziobro.

"Za stosowanie brutalnych i bezprawnych metod członkowie rządzącego dziś w Polsce reżimu Donalda Tuska poniosą surowe konsekwencje. Do tej walki przyłożę rękę osobiście" - podsumował.

Patrycja Kotecka-Ziobro - kariera

Patrycja Kotecka-Ziobro karierę rozpoczynała jako dziennikarka. Pracowała m.in. w "Super Expressie", TVP czy w Agencji Informacji TVP.

W 2023 roku zrezygnowała z funkcji członka zarządu Link4. Od 2016 roku odpowiadała w spółce za sprzedaż online i marketing, a do zarządu weszła w 2020 roku. Spółka ta wchodzi w skład Grupy PZU, której udziałowcem jest Skarb Państwa.

Grupa PZU w październiku 2024 roku opublikowała wyniki audytu otwarcia za lata 2016-2024. Wykazał on szkody na kwotę ponad 700 milionów złotych. Nieprawidłowości dotyczyły też sfery zatrudniania osób na kluczowe stanowiska menedżerskie, gdzie przy doborze obowiązywał klucz czysto partyjny - informowało wówczas PZU.

Tyle miała zarobić Patrycja Kotecka-Ziobro. Żona byłego ministra komentuje

BIZNES
"Zarobki przekraczały 220 tysięcy złotych miesięcznie". Miażdżący raport otwarcia

"Zarobki przekraczały 220 tysięcy złotych miesięcznie". Miażdżący raport otwarcia

BIZNES

Azyl polityczny dla Ziobry

W poniedziałek mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości, poinformował, że poseł PiS Zbigniew Ziobro "uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym".

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

Ziobro "uzyskał azyl polityczny"

31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?

31 podejrzanych, ale będą następni. Jak idzie rozliczanie?

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Jak przekazał, azyl polityczny został przyznany Ziobrze decyzją węgierskiego rządu w związku z działaniami prokuratury i służb "w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych".

Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. W wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

Zbigniew Ziobro

Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24
WYDANIE SPECJALNE

Zbigniew Ziobro
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: JACEK DOMINSKI/REPORTER/East News

