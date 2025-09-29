Logo strona główna
Polska

Zbigniew Ziobro "w dwóch słowach" podsumował swoje przesłuchanie

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro: bezprawie, ale z drugiej strony jawność
Źródło: TVN24
Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości podsumował swoje przesłuchanie przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. Stwierdził, że to "bezprawie, ale z drugiej strony jawność".

W poniedziałek wieczorem odbyła się konferencja prasowa z udziałem byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro był wcześniej przez kilka godzin przesłuchiwany przez sejmową komisję śledczą do spraw Pegasusa.

- Mógłbym rzec w dwóch słowach: bezprawie, ale z drugiej strony jawność. Bezprawie było górą, kiedy użyto siły wbrew orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego i doprowadzono mnie tutaj na salę - powiedział Ziobro dziennikarzom.

Były minister stwierdził, że przyleciał do Polski, "by nie dać cienia choćby pretekstu, że jest we mnie jakakolwiek obawa, by konfrontować fakty i prawdę".

- A szansa to jawność. Jawność w sprawie afery Sławomira Nowaka. Jawność w sprawie afery Giertycha. Jawność w sprawie Brejzów. Tego należy się domagać i o to się do państwa zwracam, bo dzisiejsza komisja była okazją, aby pokazać, że w Polsce rządzonej przez Tuska dochodzi do ordynarnego skręcania, zamiatania spraw pod dywan ludzi wpływowych, prominentnych dzisiejszej władzy - uważa Ziobro.

W czasie swojej konferencji prasowej Ziobro mówił głównie o wyżej wymienionych sprawach. Zdaniem Ziobry "sprawa Giertycha, Polnordu, jest niczym innym jak odzwierciedleniem tego, co zrobiono w sprawie Nowaka". - A sprawa Brejzów, umorzenie sprawy ojca Brejzy i ukrywanie wniosków o uchylenie immunitetu dotyczących pana Krzysztofa Brejzy? - ciągnął były minister.

ziobro pap 2
Bodnar: Ziobro siłą rzeczy musiał o tym wiedzieć i się przyznał
Zbigniew Ziobro
Czego dowiedzieliśmy się z przesłuchania Ziobry? "Padły ważne słowa"
Jacek Sasin
Inwigilacja Pegasusem. Sasin: nie miałbym z tym żadnego problemu

Ziobro: podpisałbym się pod tą decyzją dwoma rękoma

Jako były minister sprawiedliwości, Ziobro odniósł się również do swojego udziału w zakupie Pegasusa. Powiedział, że i dzisiaj podpisałby się pod tą decyzją "dwoma rękoma".

- Ten system pomógł zwalczać najgroźniejszą przestępczość związaną z dywersją, związaną z próbami przeprowadzenia w Polsce realnych zamachów przez obce służby, które mogły skończyć się śmiercią niewinnych ludzi. Ten system był wykorzystywany w przypadku zabójstw, w przypadku handlu narkotykami na wielką skalę, w przypadku wielkich afer gospodarczych i w przypadku też zwykłego złodziejstwa, także polityków, również polityków dzisiejszej władzy. I to ich najbardziej boli, to jest bezpośrednim powodem ich agresji, ataku i napaści na decyzję o zakupie Pegasusa - stwierdził Ziobro.

W poniedziałek Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję i doprowadzony na przesłuchanie sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa. Przez prawie osiem godzin odpowiadał na pytania. Powiedział, że był inicjatorem zakupu systemu Pegasus.

Autorka/Autor: fil/lulu

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

