Ziobro przed Trybunałem Stanu? Czarzasty: wniosek jest przygotowany

O tym, że koalicja rządowa zdecydowała o zebraniu podpisów pod wnioskiem o przekazanie sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu, Czarzasty informował w grudniu. Aby złożyć taki dokument konieczne jest zgromadzenie 115 podpisów.

Podczas środowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Sejmu marszałek izby oświadczył, że w sprawie Trybunału Stanu dla posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości został przygotowany dokument, który zostanie przekazany komisji odpowiedzialności konstytucyjnej.

Zapowiedział, że kluby koalicji rządowej są przygotowane do rozpoczęcia zbierania podpisów pod wnioskiem o TS i dodał, że we wtorek rozmawiał na ten temat z szefami klubów. Wskazał, że sejmowa większość czeka na decyzję sądu w sprawie wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla byłego szefa MS. Posiedzenie sądu w tej spawie zostało odroczone do 5 lutego.

Czarzasty zaznaczył, że nie ma pośpiechu w sprawie wniosku o TS. - Wniosek jest przygotowany, wczoraj potwierdziliśmy sobie z szefami wszystkich klubów (koalicyjnych - red.), że kluby są gotowe do złożenia podpisów – mówił marszałek Sejmu.

Sprawa Zbigniewa Ziobry

Pod koniec listopada minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiadomił marszałka Sejmu o zarzutach, jakie śledczy chcą postawić Ziobrze, związanych z pełnieniem przez niego w latach 2015-2023 funkcji szefa ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.

Wskazano wówczas, że "powiadomienie to może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego, a w konsekwencji - czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu".

Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów. Dotyczą m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywania stanowiska do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada 2025 roku w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności", i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem"

