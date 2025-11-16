Logo strona główna
Polska

Kaczyński "jedyną osobą w PiS, która tak uważa"

Jarosław Kaczyński
Politycy PiS uważają, że Zbigniew Ziobro powinien wrócić do Polski. Tylko Jarosław Kaczyński sądzi inaczej
Źródło: W Kuluarach TVN24
Prezes PiS jest jedyną osobą w partii, która uważa, że Zbigniew Ziobro dobrze robi, pozostając na Węgrzech - zdradziła w programie "W Kuluarach" TVN24 reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska.

W czwartek Prokuratura Krajowa poinformowała, że skierowała do sądu wniosek o aresztowanie na trzy miesiące Zbigniewa Ziobry w sprawie o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości.

W zeszłym tygodniu Sejm uchylił immunitet byłemu ministrowi sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Budapeszcie i nie planuje wracać do Polski, jak przekazał poseł PiS Sebastian Kaleta.

Jarosław Kaczyński jest wyjątkiem we własnej partii

W programie "W Kuluarach" TVN24 dziennikarka "Faktów" TVN Arleta Zalewska powiedziała, że według jej źródeł prezes partii Jarosław Kaczyński, jest jedyną osobą w PiS, która uważa, że to dobrze, że Zbigniew Ziobro pozostaje na Węgrzech.

- Zdecydowana większość polityków PiS-u, żeby nie powiedzieć "wszyscy moi rozmówcy", uważa, że on powinien nie tylko zjawić się na posiedzeniu komisji i mierzyć się z oskarżeniami Koalicji Obywatelskiej i prokuratury, ale też powinien przez ten cały czas być tutaj i pokazać, że jest wciąż prawdziwym szeryfem Prawa i Sprawiedliwości, polskiej prawicy - zdradziła reporterka.

Dziennikarz TVN24 Jan Piotrowski zwrócił uwagę, że w sondażu SW Research dla rp.pl ponad 60 procent badanych negatywnie oceniło zachowanie Zbigniewa Ziobry, który był na Węgrzech, kiedy Sejm decydował o jego immunitecie.

Autorka/Autor: fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

Jarosław KaczyńskiZbigniew ZiobroPrawo i SprawiedliwośćProkuraturaFundusz SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościWęgryProkuratura Krajowa
