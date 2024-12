Chaos na komisji. "Panie Ziobro, proszę opuścić salę"

Magdalena Sroka (Polska 2050): Jeżeli mogłabym odnieść się do słów pana posła Warchoła, który rozpoczął jako pełnomocnik, obrońca pana Zbigniewa Ziobro, wskazując, że ta komisja dzisiaj to sąd. Sąd nad Zbigniewem Ziobro. Otóż drodzy państwo to jest nieprawda panie pośle, niepotrzebnie wprowadza pan opinię publiczną w błąd.

- My dzisiaj rozpatrujemy wniosek komisji śledczej o to, abyśmy mogli wystąpić do sądu, który podejmie decyzję o zatrzymaniu i doprowadzeniu w ramach pary porządkowej pana posła Zbigniewa Ziobro na komisję śledczą - podkreśliła.