Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dzień Ziobry. Najpierw komisja, potem sprawozdanie - co wydarzy się dzisiaj w Sejmie

Zbigniew Ziobro
Wniosek w sprawie Zbigniewa Ziobry na sejmowej komisji. Czy poseł PiS pojawi się na posiedzeniu?
Źródło: TVN24
Czwartek jest dniem, w którym mogą rozstrzygnąć się dalsze losy Zbigniewa Ziobry. Najpierw komisja sejmowa zajmie się wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, zatrzymanie i tymczasowy areszt. Potem przyjdzie czas na rozpatrzenie wniosku przez Sejm i głosowanie. Od godz. 15 w TVN24 i TVN24+ można oglądać program specjalny.

W czwartek o godz. 16:00 sejmowa komisja regulaminowa i spraw poselskich zajmie się wnioskiem o wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry. Wniosek do Sejmu w tej sprawie przekazał 28 października minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Dokument liczy ponad 150 stron. Jak mówił Żurek, "sprawa jest bardzo poważna, bezprecedensowa". - Nie pamiętam takiego przypadku, żeby w Europie był minister sprawiedliwości i miał tego typu zarzuty - wyjaśnił.

Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Co zrobi Ziobro? "Przyjedzie pokozaczyć", "w piątek go już nie ma"

Jakie zarzuty grożą Ziobrze?

Jak pisaliśmy prokuratorzy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów karnych. Treść wszystkich 26 zarzutów ujawnili reporterzy "Czarno na białym", którzy dotarli do wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu politykowi. Według prokuratury w resorcie sprawiedliwości działała zorganizowana grupa przestępcza, której kierowanie przypisuje byłemu ministrowi. Zdaniem śledczych nakazywał on podwładnym, kto ma wygrać niektóre konkursy na pieniądze z Funduszu, zanim jeszcze te konkursy zostały ogłoszone. Żeby zachować pozory, wskazani w przedbiegach zwycięzcy rzeczywiście przygotowywali oferty konkursowe, ale resort Ziobry je faworyzował.

Jakie dowody ma prokuratura? Jak informowaliśmy są to oficjalne dokumenty (zarówno te publicznie znane, jak i dotąd nieznane); pendrive'y używane przez urzędników resortu Ziobry; grafik spotkań ministra Ziobry; nagrania rozmów między byłymi urzędnikami; korespondencja elektroniczna między byłymi urzędnikami; ustalenia Najwyższej Izby Kontroli; zeznania świadków i wyjaśnienia podejrzanych. Jednym z obszerniej cytowanych we wniosku dowodów są wyjaśnienia Tomasza Mraza - byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości za rządów Ziobry.

Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w związku z przestępstwami opisanymi we wniosku, to 25 lat pozbawienia wolności - informowała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.

Sprawozdanie komisji w Sejmie i głosowanie

W czwartek o godz. 23:30 według sejmowego harmonogramu posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się ze sprawozdaniem komisji w sprawie wniosku. Zgodnie z zapowiedzią marszałka Szymona Hołowni, jeśli sprawozdanie komisji rzeczywiście będzie przedstawione w czwartek, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie immunitetu Ziobry. Politycy koalicji rządzącej zapewniają, że w Sejmie zbierze się odpowiednia większość do uchylenia Zbigniewowi Ziobrze immunitetu.

W czwartek od 15:00 w TVN24 i TVN24+ będzie można oglądać program specjalny.

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pięć ważnych rzeczy, które znaleźliśmy we wniosku

Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Gdzie jest Ziobro?

Nie wiadomo, czy poseł Prawa i Sprawiedliwości pojawi się na posiedzeniu komisji regulaminowej i czy weźmie udział w obradach Sejmu. Nie jest jasne, gdzie były minister obecnie przebywa. Tydzień temu w Budapeszcie spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Sam Ziobro nie skomentował oficjalnie, czy ma zamiar wrócić do kraju na posiedzenie komisji sejmowej. Przypomnijmy, że właśnie w Budapeszcie "schronienie" znalazł były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski, ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.

W czwartek po godzinie 13 Ziobro wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to właśnie w Budapeszcie. - Spotykam się tu z państwem dzisiaj, ponieważ elementem tego spektaklu miało być zatrzymanie po powrocie do Polski i uniemożliwienie odniesienia się do wniosku o uchylenie immunitetu - powiedział. Przekonywał, że ma taką informację "z wiarygodnego źródła". Jego zdaniem to element "zemsty Tuska".

Ziobro o "wadliwym" wniosku, politycy PiS o "wyroku śmierci"

We wtorek Ziobro ocenił w mediach społecznościowych, że wniosek o uchylenie mu immunitetu jest prawnie wadliwy, ponieważ podpisała go niewłaściwa osoba, co czyni pismo nieskutecznym. Przekonywał, że szef zespołu śledczego nr 2, prok. Piotr Woźniak, który podpisał się pod wnioskiem, "przywłaszczył sobie funkcję" Prokuratora Krajowego i działał w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Prokuratura Krajowa uznała zarzuty te za bezzasadne, podkreślając, że wniosek podpisał prokurator prowadzący sprawę, działający w imieniu Prokuratora Krajowego.

Politycy PiS tymczasem podnoszą kwestię stanu zdrowia Ziobry. Jarosław Kaczyński stwierdził, że ktoś, kto żąda aresztowania "bardzo ciężko chorego człowieka, któremu zagraża po prostu śmierć, żąda jego uwięzienia, sam jest przestępcą" i "jeżeli ktoś bardzo ciężko chory, kto wymaga stałej, bardzo poważnej opieki lekarskiej, jest umieszczany w więzieniu, to jest równoznaczne w istocie z wyrokiem śmierci".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

"Trzymali mi pistolet przy głowie i mówili: 'jak podniesiesz łeb, to ci go odstrzelimy'"

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Czy Ziobro pojawi się w Sejmie? Konwiński: komisja zrobi swoje

Autorka/Autor: pb//am

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marcin Obara/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Zbigniew ZiobroSejmFundusz Sprawiedliwości
Czytaj także:
Władysław Frasyniuk w sądzie we Wrocławiu
Wyrok w sprawie Władysława Frasyniuka. Był oskarżony o znieważenie żołnierzy
Wrocław
Uciekał przed policją
Pościg za pijanym kierowcą. Policjanci musieli zajechać mu drogę. Nagranie
Białystok
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Liderzy dezinformacji. Dlaczego Big Techom się to opłaci?
Michał Istel
ziobro pap
"Od lat nas do tego przyzwyczaił". Będzie "wielkie show"?
Polska
Anna Ptaszkowska
Zmarła krytyczka sztuki i współzałożycielka Galerii Foksal
WARSZAWA
Prezydentka Meksyku Claudia Sheinbaum
Prezydentka padła ofiarą molestowania w trakcie spotkania z wyborcami
Świat
Władimir Putin
Wewnętrzne rozgrywki na Kremlu. Putin uderzył w byłych zwolenników
Świat
Wywiad wojskowy Ukrainy, lokomotywy, atak
Rosyjscy partyzanci puścili z dymem dziesiątki lokomotyw
Świat
imageTitle
Rozlosowano grupy ATP Finals. Walka o jedno miejsce wciąż trwa
EUROSPORT
Inwazja szczurów 1-0005
Setki szczurów biegały po domu. Jeden pił wodę z kranu
METEO
Ruszył proces kobiety oskarżonej o zabójstwo syna
Wyrok dla matki za uduszenie ośmioletniego syna
Rzeszów
Zbigniew Ziobro
Ziobro zabrał głos. "Spotykam się tu z państwem..."
Polska
Czarzasty
Czarzasty do Ziobry: Śmierć Barbary Blidy. Pamiętasz?
Polska
Sprawą zajmuje się policja (zdjęcie ilustracyjne)
Jeszcze wczoraj z nimi rozmawiał. Dziś znalazł w mieszkaniu ich ciała
Poznań
imageTitle
Śmierć Maradony. W marcu ruszy nowy proces
EUROSPORT
Policjanci zatrzymali nożownika kilkadziesiąt minut po ataku
Nożownik zaatakował przypadkowego mężczyznę
Lubuskie
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
BIZNES
shutterstock_2392604507
Lekarze alarmują: kryterium ceny może kosztować zdrowie polskich dzieci
Piotr Wójcik
shutterstock_1927105772
Ciemność leczy, światło szkodzi? Zaskakujące wyniki badań
Anna Bielecka
19-latka przy ograniczeniu 40 km/h jechała z prędkością 91 km/h
Prawo jazdy to nie "świstek na wolność". 19-latka straciła prawo jazdy
Wrocław
Lamine Yamal, kolejny geniusz futbolu
Cudowne dziecko z kłopotami
Przemysław Kuwał
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
BIZNES
Z Luwru skradziono cenne klejnoty
"Zdumiewające zeznania" po zuchwałej kradzieży w Luwrze
Świat
ABW
Był na "patriotycznej domówce" z politykami PiS, ma postępowanie dyscyplinarne
Polska
Mężczyźni zostali zatrzymani po pościgu
Uciekali po włamaniu, a z samochodu wyrzucali skradzione przedmioty
Łódź
Mężczyzna, którego wizerunek zarejestrowały kamery w Rabce-Zdroju
On po uderzeniu stracił przytomność, ona padła na jezdnię. Policja szuka sprawcy
Kraków
Kierowca sam założył blokadę na swoje auto. Chciał uniknąć mandatu
Założył blokadę na swoje auto. To miał być sposób na mandat
Trójmiasto
Niemiecki sąd zgodził się na ekstradycję Patryka M., pseudonim Wielki Bu
"Wielki Bu" już w Polsce
Lublin
Zbigniew Ziobro w 2012 roku
Chciał zlikwidować immunitety dla "świętych krów". Teraz sam z takiego korzysta
Polska
Psy zagryzały się nawzajem
Dramat zwierząt pod Warszawą. "Psy, tak jak ludzie, czasem się zabijają"
Alicja Glinianowicz
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica