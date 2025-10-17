Logo strona główna
Zakaz hodowli zwierząt na futra. Jest decyzja Sejmu

shutterstock_1264295971
Sejm za zakazem hodowli na futra
Źródło: TVN24
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra. Przedsiębiorcy będą zobowiązani do wygaszenia działalności.

Nowelizacja zakłada zakaz hodowli zwierząt na futra, a przedsiębiorcy prowadzący fermy będą zobowiązani do wygaszenia działalności do końca 2033 roku. Ci, którzy zrobią to do 2031 roku, będą mogli uzyskać odszkodowanie.

Zakaz hodowli na futra. Tak głosował Sejm

Za uchwaleniem nowelizacji zagłosowało 339 posłów, 78 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Za zakazem hodowli zwierząt na futra było m.in. 100 głosujących posłów PiS (55 było przeciw, wstrzymało się 18), 150 posłów KO (jeden się wstrzymał), 30 posłów PSL (jeden był przeciw), wszyscy posłowie Polski 2050 i Lewicy. Przeciw noweli byli m.in. wszyscy głosujący posłowie Konfederacji.

Regulacja trafi teraz do Senatu.

uwaga
Co dalej z hodowlą zwierząt futerkowych? "Tego nie powinno być w cywilizowanym państwie"
Źródło: Uwaga! TVN

Będą odszkodowania dla hodowców

Hodowcom przysługiwać będzie roszczenie do Skarbu Państwa o odszkodowanie za poniesioną stratę majątkową wynikającą z zamknięcia działalności.

Wysokość odszkodowania zależeć będzie od średniego rocznego przychodu hodowcy z lat 2020-2024. Przedsiębiorcy, którzy wygaszą działalność do 1 stycznia 2027 r., będą mogli ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 25 proc. średniego rocznego przychodu hodowcy z lat 2020-2024. Ci, którzy zdecydują się na to rok później, otrzymają odszkodowanie w wysokości 20 proc.

Kwota będzie zmniejszana o 5 punktów procentowych, aż do 5 proc. odszkodowania dla tych, którzy zrobią to do 1 stycznia 2031 r. Późniejsze zamknięcie biznesu oznaczać będzie brak możliwości ubiegania się o rekompensatę.

pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Nicolai Dybdal/Shutterstock

Sejmzwierzęta
