Podejrzany o wysadzenie Nord Stream. Jest decyzja sądu w sprawie aresztu

Paprocki: ścigany konsekwentnie nie przyznaje się do winy Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Mężczyzna został zatrzymany we wtorek rano w Pruszkowie.

Obywatel Ukrainy konsekwentnie nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Według niemieckiego prawa, grozi mu 15 lat więzienia.

Sąd wydał decyzję dotyczącą tymczasowego aresztowania obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż. na siedem dni - poinformowała sędzia Sądu Okręgowego Anna Wielgolewska. Mężczyzna podejrzany jest w sprawie wysadzenia Nord Stream.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o zastosowanie wobec Wołodymyra Ż. tymczasowego aresztu na 7 dni, celem wdrożenia procedury wydania go stronie niemieckiej. Mężczyzna jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, wydanym przez Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe.

O ewentualnym wydaniu Niemcom mężczyzny również będzie decydował sąd, który wcześniej musi zapoznać się z dokumentacją. Ma na to 100 dni.

Przed godziną 13 pełnomocnik Wołodymyra Ż. Tymoteusz Paprocki na pytanie o to, czy podejrzany przyznał się do zarzucanych mu czynów, odparł, że "nic nie zmieniło się w koncepcji". - Ścigany konsekwentnie nie przyznaje się do winy i wskazuje, że nie popełnił żadnego przestępstwa na szkodę Niemiec - wskazał. - Trudno tłumaczyć się z czegokolwiek, jeżeli się nie popełniło czynu i przestępstwa - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wysadzenie Nord Stream. Prokuratura o zatrzymanym

Zatrzymany w sprawie wysadzenia Nord Stream

We wtorek rano na terenie Pruszkowa zatrzymano obywatela Ukrainy Wołodymyra Ż., podejrzanego w sprawie wysadzenia Nord Stream. Mężczyzna był ścigany na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego przez niemiecki sąd.

46-letni obywatel Ukrainy ma stałe miejsce pobytu w Polsce, gdzie mieszka również jego rodzina. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z branżą budowlaną na terenie powiatu pruszkowskiego.

Czyn ten, według ustawodawstwa niemieckiego, zagrożony jest karą do 15 lat więzienia.

Wysadzenie Nord Stream

Do zniszczenia trzech z czterech nitek Nord Stream 1 i Nord Stream 2, przeznaczonych do transportu gazu ziemnego z Rosji do Niemiec, doszło 26 września 2022 roku (ponad siedem miesięcy po wybuchu pełnoskalowej rosyjskiej agresji na Ukrainę) na głębokości około 80 metrów, na dnie Morza Bałtyckiego.

Według niemieckiej prokuratury, sprawcy skorzystali z jachtu, który wypłynął z portu w Rostocku. Łódź mieli wynająć od niemieckiej firmy na podstawie fałszywych dokumentów tożsamości i z pomocą pośredników. Według śledczych, nurkowie przymocowali do nitek rurociągów co najmniej cztery ładunki wybuchowe, a po akcji zostali odebrani przez kierowcę i zawiezieni do Ukrainy.

Nikt nie przyznał się dotąd do zniszczenia rurociągów, które odcięły Rosję od lukratywnego europejskiego rynku. O zorganizowanie ataku Moskwa oskarżyła USA i Ukrainę, czemu zarówno Waszyngton, jak i Kijów zaprzeczyły.

W sierpniu ubiegłego roku niemieckie media podały, że prokurator generalny uzyskał pierwszy nakaz aresztowania w sprawie dotyczącej wysadzenia gazociągu Nord Stream. Według ich ustaleń nakaz dotyczył obywatela Ukrainy, którego ostatnie znane miejsce pobytu to Polska. Chodziło właśnie o Wołodymyra Z.

OGLĄDAJ: TVN24 HD