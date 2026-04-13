Wojna w Iranie
Polska

Nawrocki zabrał głos po wyborach na Węgrzech

Karol Nawrocki
Peter Magyar ogłosił zwycięstwo w wyborach na Wegrzech: zrobiliśmy to
Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać. To jest ponad wybory parlamentarne - powiedział prezydent Karol Nawrocki. Zapewnił, że będzie współpracował z każdym liderem, który został wybrany przez wolne narody. Wcześniej o wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech pytała go reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, jednak nie otrzymała odpowiedzi.

- To jest oczywiście wybór narodu węgierskiego. Wybrali swojego premiera, któremu gratuluję zwycięstwa w wyborach. Tysiącletnia przyjaźń polsko-węgierska musi trwać. To jest ponad wybory parlamentarne, więc oczywiście gratuluję tego zwycięstwa. To suwerenny wybór narodu węgierskiego - tak skomentował w poniedziałek wynik wyborów Karol Nawrocki, odpowiadając na pytanie Polsat News. Zaznaczył przy tym, że rolą prezydenta Polski nie jest komentowanie wyborów. - Będę współpracował z każdym przywódcą, z każdym premierem, z każdym prezydentem, którego wybiorą wolne narody, dla dobra Rzeczpospolitej - oznajmił.

Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?

Wybory na Węgrzech. Zaskakujący komentarz Przemysława Czarnka

Pytania reporterki TVN24 bez odpowiedzi

Wcześniej Nawrocki wziął udział w obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w warszawskim Muzeum Katyńskim. Po ich zakończeniu reporterka TVN24 Maja Wójcikowska próbowała zadać prezydentowi pytania dotyczące niedzielnych wyborów parlamentarnych na Węgrzech, jednak nie otrzymała na nie odpowiedzi.

- Panie prezydencie, czy i kiedy pan się odniesie do węgierskich wyborów? - dopytywała bez skutku.

Wójcikowska pytała też, czy Nawrocki pogratuluje zwycięzcy wyborów Peterowi Magyarowi, który stoi na czele partii TISZA. Nawiązała do marcowej wizyty Nawrockiego w Budapeszcie i jego spotkania z premierem Węgier Viktorem Orbanem w czasie trwającej kampanii wyborczej. Prezydent dopytywany, czy ruch ten był "błędem politycznym", nie skomentował.

Karol Nawrocki pytany o wybory parlamentarne na Węgrzech. "Nie żałuje pan?"
O to, czy błędem był wyjazd Nawrockiego do Budapesztu i poparcie węgierskiego premiera, reporterka TVN24 pytała również prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego. Odparł, że jest w trakcie uroczystej ceremonii w Muzeum Katyńskim. - Jeszcze nie ma uroczystości - zaznaczyła Wójcikowska.

Kolarski nie odniósł się do tego, że Nawrocki nie skomentował jeszcze wtedy wyników wyborów ani nie złożył gratulacji ich zwycięzcy.

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Według wyników na podstawie niemal 99 procent przeliczonych głosów w wyborach parlamentarnych na Węgrzech ugrupowanie TISZA Petera Magyara może liczyć na 138 mandatów w 199-miejscowym parlamencie Węgier. Z kolei koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem dotychczasowego premiera Viktora Orbana otrzymała 55 mandatów, zaś skrajnie prawicowa partia Mi Hazank - sześć miejsc.

Wygrana TISZY kończy 16-letnie rządy Fideszu na Węgrzech. Dotychczas jednak nie ukazał się oficjalny komunikat lub wpis w mediach społecznościowych, w którym Nawrocki pogratulowałby stojącemu na czele zwycięskiej partii Magyarowi.

Wcześniej wyniki wyborów na Węgrzech skomentował między innymi premier Donald Tusk, przebywający aktualnie w Seulu. Przekazał, że rozmawiał z liderem opozycyjnej TISZY i pogratulował mu zwycięstwa wyborczego. - Chwilę rozmawialiśmy o jego wizycie w Warszawie. Jak wiecie, już dawno temu wskazał Warszawę jako pierwszą swoją wizytę z dość oczywistych względów. Myślę, że nasze relacje będą absolutnie wyjątkowe - powiedział szef polskiego rządu.

Magyar o Ziobrze i Romanowskim: Jeśli nie opuścili Węgier, wydamy ich Polsce

Kamila Grenczyn
Konotopie. Trwa budowa pomnika Matki Boskiej Bolesnej
Wypadek na budowie 55-metrowego pomnika Matki Boskiej
Kujawsko-Pomorskie
Paweł M. "Misiek" już w Polsce
"Misiek" był dla nich "papieżem", a "Zielak" jego prawą ręką. Obaj zostali skazani
Jamie Lee Curtis
Amerykańska gwiazda: dziś czuję dumę ze swojego pochodzenia
Kultura i styl
Protest Greenpeace na wieży szybowej kopalni Szczygłowice w Knurowie
Aktywiści z czterech krajów na wieży kopalni. "Postępowanie w trybie przyspieszonym"
Katowice
Londyn, Wielka Brytania, siedziba Banku Anglii
Instytucje finansowe w strachu. "Tysiące słabych punktów"
BIZNES
Policja szuka zaginionego Szymona Woźniaka
Policja szuka zaginionego 17-latka
Poznań
imageTitle
Koniec gehenny polskiego siatkarza. Będzie uniewinniony
EUROSPORT
29-latek narkotyki ukrył w atrapie Biblii
Uciekał z "biblią" pełną narkotyków
Trójmiasto
imageTitle
Sabalenka wciąż króluje, Świątek musi nadrabiać
Najnowsze
Kierowca przekonuje, że nie wiedział, że potrącił człowieka
Potrącił rowerzystę i odjechał. Zaskakujące tłumaczenie kierowcy
Poznań
Belgia zakazuje używania automatycznych kosiarek
Nietypowy zakaz. Dotyczy robotów koszących i jeży
METEO
Broń, z której 41-latek strzelił w głowę 19-latka
Strzelił 19-latkowi w tył głowy z broni pneumatycznej
Lublin
Peter Szijjarto - Siergiej Ławrow
"Gdzie jest Peter Szijjarto?" Media o "zniknięciu" szefa węgierskiego MSZ
Świat
imageTitle
Rory McIlroy dołączył do legend
EUROSPORT
shutterstock_2617763735
OpenAI wzmacnia obecność w Europie. Pierwsze biuro w Londynie
BIZNES
Britney Spears wyda biografię
Gwiazda pop podejmuje leczenie. Dobrowolnie zgłosiła się do ośrodka
Kultura i styl
Przez kryzys związany z koronawirusem może wzrosnąć bezrobocie
Stopa bezrobocia w Polsce. Najnowsze dane
BIZNES
Wypadek w Łomiankach
Kobieta i nastolatek zginęli. Służby namierzyły auto, które odjechało z miejsca tragedii
WARSZAWA
senior praca shutterstock_520964182
Przybywa pracujących emerytów. Nowe dane z rynku
BIZNES
Młody mężczyzna odwiedza lekarza w klinice. Koncepcja świadomości raka
"Jesteśmy pod tym względem w ogonie Europy". Przez to tracimy pieniądze
Agnieszka Pióro
imageTitle
Co tu się wydarzyło? Kuriozalny gol w Paragwaju
EUROSPORT
Autobus z przyczepką
Autobusy do Kampinosu będą jeździć z przyczepkami na rowery
WARSZAWA
Pożar maszyn budowlanych w Słajszewie na Pomorzu
Pożar na drodze do przyszłej elektrowni jądrowej. Policja nie wyklucza podpalenia
Trójmiasto
jelito
Prosta analiza zamiast kolonoskopii? "90 procent skuteczności w wykrywaniu raka"
Zdrowie
Peter Magyar
Co musi się wydarzyć, by Magyar został premierem?
Świat
berlin niemcy shutterstock_2500176873
Niemcy obniżą podatek od paliw. Na dwa miesiące
BIZNES
imageTitle
"Przyjdzie moment, gdy będę się zastanawiał, dlaczego nie wygrałem"
EUROSPORT
Reakcja suczki Sadie na powrót Christiny Koch do domu
Spotkanie po historycznym locie. Nagranie
METEO
Kuczmierowski
Posiedzenie sądu w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS ponownie przełożone
Polska
shutterstock_1697366587
Pracownicy sklepów Dino zapowiedzieli strajk. "Są przeciążani do granic możliwości"
BIZNES

