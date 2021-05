"Gdy rząd atakuje, samorząd musi być oparciem". Debata kandydatów na prezydenta Rzeszowa

Na pytania o kwestię centralizacji szpitali oraz współpracę rządu i samorządów dotyczącą akcji szczepień przeciw COVID-19 odpowiadali kandydaci na prezydenta Rzeszowa w pierwszej części debaty TVN24 przed wyborami.

Przedterminowe wybory prezydenckie w Rzeszowie odbędą się 13 czerwca. Ich termin został przełożony z 9 maja ze względu na sytuację epidemiczną w kraju.

W niedzielę w debacie TVN24 przed wyborami wzięli udział wszyscy kandydaci: Konrad Fijołek (wspólny kandydat Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni); popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart; kandydat Solidarnej Polski, wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł (popierany także przez Porozumienie); poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Kwestia centralizacji szpitali

Pierwsza część debaty dotyczyła pandemii i systemu ochrony zdrowia. Kandydaci byli pytani, czy są za centralizacją szpitali i przejęciu ich na własność przez Skarb Państwa.

Fijołek: jestem przeciwny

Konrad Fijołek powiedział, że jest zdecydowanie przeciwny centralizacji. Dodał, że "jest to wbrew idei samorządności i temu, co ćwiczymy w naszym kraju od 30 lat". - Pandemia pokazała, jak bardzo ważne są lokalne relacje, jak bardzo ważne jest to, żebyśmy budowali wspólną przestrzeń, jak bardzo ważne jest to, abyśmy troszczyli się o nasze lokalne bezpieczeństwo – dodał.

- Gdyby zaufano samorządom lepiej, lepiej w Polsce wyglądałaby akcja szczepień – ocenił.

Dodał, że gdyby "zaufano samorządom lepiej, łatwiej byłoby sobie poradzić w tych pierwszych dniach pandemii".

Debata kandydatów: Konrad Fijołek odpowiada na pytanie dotyczące centralizacji szpitali TVN24

"Gdy mamy wspólny cel, umiemy skutecznie zaradzić nawet takiemu nieszczęściu"

Ewa Leniart powiedziała, że ostatni rok zmagań z pandemią bardzo dotkliwie dał się we znaki także mieszkańcom Rzeszowa. Dodała, że trzecia fala, która dotknęła Podkarpacie pokazała, że "gdy jesteśmy zdyscyplinowani, gdy mamy wspólny cel, umiemy skutecznie zaradzić nawet takiemu nieszczęściu".

Podziękowała medykom i samorządowcom. – Oczywiście niezmiennie inwestowaliśmy także w to, aby przygotować się poprzez instalacje tlenowe i szereg innych wspólnych działań, dzięki którym mogliśmy pomagać – zaznaczyła Leniart.

Debata kandydatów: Ewa Leniart odpowiada na pytanie dotyczące centralizacji szpitali TVN24

Po wypowiedzi Leniart Fijołek skorzystał z 30-sekundowej riposty. – Sama pani wojewoda przed chwilą podziękowała samorządowcom za to, że pomagali. To właśnie świadczy najlepiej o tym, że nie powinniśmy centralizować szpitali – zauważył.

Warchoł: co do zasady jest przeciwny centralizacji szpitali

Marcin Warchoł powiedział, że "co do zasady jest przeciwny centralizacji szpitali". – Jestem kandydatem obywatelskim i niezależnym i to mnie różni od pozostałych kandydatów, że nie stoją za mną wielkie machiny partyjne - dodał.

- Natomiast jeżeli jakiś szpital sobie nie radzi, obowiązkiem państwa jest pomagać w takiej sytuacji – zaznaczył Warchoł.

- Nasz rzeszowski szpital miejski został wyprowadzony przez pana prezydenta Tadeusza Ferenca z 13 milionów długu na zero – mówił Warchoł. Dodał, że mamy w Rzeszowie "wspaniałych lekarzy, wspaniałych menedżerów".

Debata kandydatów: Marcin Warchoł odpowiada na pytanie dotyczące centralizacji szpitali TVN24

Braun: od roku właśnie się z tym zmagamy, z tym centralizmem, zamordyzmem postępującym

Grzegorz Braun powiedział, że nie jest zwolennikiem centralizacji szpitalnictwa ani żadnych innych dziedzin ludzkiej aktywności. - Rzecz w tym, że od roku właśnie się z tym zmagamy, z tym centralizmem, zamordyzmem postępującym. Od roku to właśnie centrala blokuje system usług medycznych, szpitalnictwo w Polsce, także w Rzeszowie – mówił.

- Gdy rząd atakuje, samorząd musi być oparciem – podkreślił.

Drugie pytanie w pierwszej części debaty brzmiało: Akcja szczepień przeciw COVID-19 byłaby bardziej skuteczna, gdyby istniała większa współpraca rządu i samorządów i to lokalne władze miałyby większy wpływ na to, jak przeprowadzane są szczepienia na ich terenie?

Leniart: akcja szczepień przebiega w sposób sprawny

Ewa Leniart mówiła, że "akcja szczepień na Podkarpaciu przebiega w sposób sprawny i zorganizowany". Dodała, że "współpracujemy z samorządami, jak i z podmiotami niepublicznymi".

- Nieprawdziwe informacje wskazujące na to, aby rzekomo jeden z podmiotów niepublicznych szczepił w dużych ilościach mieszkańców Rzeszowa, niestety wiążą się z niezrozumieniem sytuacji, albowiem ten podmiot ma blisko sto punktów szczepień na terenie całego województwa, a siedzibę w Rzeszowie, stąd też duża liczba zaszczepień została zakwalifikowana do siedziby tego podmiotu – wyjaśniła.

Dodała, że bardzo się cieszy, że mieszkańcy Rzeszowa chętnie korzystają ze szczepień.

Debata kandydatów: Ewa Leniart odpowiada na pytanie o akcję szczepień TVN24

Warchoł: współpraca tu powinna być, wygląda to bardzo dobrze

Marcin Warchoł powiedział, że "ten weekend majowy jest przykładem dobrej współpracy".

- W miastach wojewódzkich pojawiają się mobilne punkty szczepień (…) Tam, gdzie pacjent nie może dotrzeć do punktu szczepień, to punkt szczepień do niego przyjeżdża – dodał.

- Współpraca tu powinna być, wygląda to bardzo dobrze – ocenił. – Zawsze współpraca z samorządem jest pożądana i dobra – podkreślał.

Debata kandydatów: Marcin Warchoł odpowiada na pytanie o akcję szczepień TVN24

Braun: pani wojewoda Leniart powinna podać się do dymisji

Grzegorz Braun mówił, że "chciałby, żeby Polacy w Rzeszowie i wszystkich innych miastach, miasteczkach i wsiach pozostali wolnymi ludźmi, żeby mieli wybór". - Bez paszportów szczepionkowych, bez segregacji sanitarnej – dodał.

Jego zdaniem, "w obecnej sytuacji to pani wojewoda Leniart powinna podać się do dymisji po skandalu" z tak zwanymi jednorazowym strzykawkami.

Debata kandydatów: Grzegorz Braun odpowiada na pytanie o akcję szczepień TVN24

Na słowa Brauna odpowiedziała Leniart. - Szanowny panie pośle, chyba pan nie zrozumiał przekazu, który został uczyniony – dodała. - Nasi mieszkańcy, tak jak mieszkańcy innych regionów, a Rzeszowa w szczególności zasługują na to, żeby być bezpiecznymi i by groźny koronawirus nie stanowił dla nich zagrożenia – podkreśliła.

Na jej słowa zareagował Braun. – Szanowna pani wojewodo, odpowiada pani za stan bezpieczeństwa zdrowia, życia, także mienia naszych mieszkańców – mówił. Pytał Leniart, kiedy poda się do dymisji.

Fijołek: szczepienia powinny być masowe

Fijołek ocenił, że "gdyby współpraca (rządu i samorządów-red.) była lepsza, ta akcja w zasadzie mogłaby się pomału kończyć". Jego zdaniem, szczepienia powinny być masowe. – Powinniśmy się dziesiątkami tysięcy dziennie szczepić, żeby tak naprawdę móc uwolnić obywateli od lockdownu, żebyśmy mogli ruszyć normalnie do swoich obowiązków – mówił.

Powiedział, że to oczekiwanie dymisji, nie tylko ze strony Brauna, ale rzeszowian wobec Leniart "jest jak najbardziej słuszne".

- Akcja sterowana przez rząd, który pani wojewoda reprezentuje, w Rzeszowie, w województwie się nie powiodła – ocenił.

Leniart odpowiedziała, że "akcja szczepień na weekend majówkowy jest wyjątkowa, jest promocyjna, jest poza systemem".

Debata kandydatów: Konrad Fijołek odpowiada na pytanie o akcję szczepień TVN24

