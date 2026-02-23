Wsparcie psychologiczne dla służb. Minister zapowiada dwa filary

Cicha epidemia depresji. Leki przyjmuje prawie dwa miliony Polaków Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

W poniedziałek w siedzibie MSWiA odbyło się spotkanie na temat ochrony zdrowia psychicznego funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych z udziałem ministrów oraz przedstawicieli służb i podmiotów podległych resortowi.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że kwestia właściwego diagnozowania, właściwego udzielania pomocy funkcjonariuszom i pracownikom MSWiA, jeżeli chodzi o pojawiające się problemy psychologiczne i psychiatryczne, to temat bardzo istotny.

- Funkcjonariusze poddawani są, z racji pracy, jaką wykonują, gigantycznej presji, codziennej presji wynikającej z szybko zmieniającego się świata, ale także presji wynikającej z tego, że podejmują bardzo często trudne decyzje. (...) To zawsze może być przyczynkiem do tego, że pojawiają się problemy psychologiczne, psychiatryczne - zaznaczył Kierwiński.

Jak objawia się depresja?

Dwa filary wsparcia dla funkcjonariuszy

Minister wskazał, że funkcjonariusze i pracownicy cywilni muszą być objęci szczególną ochroną państwa. - Chciałbym powołać stosowne ciało doradcze - powiedział Kierwiński. Podkreślił, że chodzi o całościową ewaluację i ocenę systemu badań kwalifikacyjnych, badań okresowych i wyłapywanie problemów.

Wyjaśnił, że chodzi o dwa filary wsparcia. - Jeden to jest (...) system wsparcia, który świadczą placówki służby zdrowia podległe MSWiA. To jest 25 poradni zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego (...). Ale jest też kwestia opieki bezpośredniej, tych prawie 300 psychologów, którzy na co dzień pracują z naszymi funkcjonariuszami. Kwestia całego systemu, który pozwala funkcjonariuszowi czującemu, że ma problem, zwrócić się o pomoc - mówił szef MSWiA.

Zapowiedział powołanie zespołu konsultacyjnego złożonego z przedstawicieli służb, wyspecjalizowanych centrów pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, aby przejrzeć procedury i wprowadzić udogodnienia dla funkcjonariuszy w kryzysie.

Wsparcie psychologiczne dla służb mundurowych

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek przypomniał, że resort w 2024 roku we współpracy ze służbami rozpoczął pracę nad tym, by przyjrzeć się systemowi wsparcia - w szczególności psychologicznego dla funkcjonariuszy - tak, by każdy, kto potrzebuje kontaktu z psychologiem, czy z psychiatrą, mógł uzyskać ją natychmiastowo.

- Na przestrzeni kilkunastu miesięcy, w wyniku tych analiz i działań, udało się stworzyć mechanizm, dzięki któremu funkcjonariusz może zgłaszać się do specjalisty psychologa poza własną jednostką organizacyjną - powiedział Mroczek.

Przypomniał też między innymi, że dyrekcja departamentu zdrowia MSWiA podjęła czynności, by wdrożyć podobne standardy działania, jeżeli chodzi o psychologów w formacjach oraz że stworzono infolinie dla funkcjonariuszy, gdzie anonimowo mogą zgłaszać swoje problemy.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Wiesław Szczepański zwrócił uwagę między innymi, że zrealizowane zostały warsztaty skierowane do kadry kierowniczej służb mundurowych, gdzie przeszkolono 418 osób. Dodał, że jeśli chodzi o działania MSWiA w roku 2026, to planowane są kolejne warsztaty dla psychologów służb mundurowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Stępień /akw