Ze świata

Ograniczają liczbę pracowników z Rosji. "Nie chcemy, by zbrodniarze i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach"

Siedziba Komisji Europejskiej (KE)
Sikorski: to się spotkało z powszechnym niezadowoleniem
Źródło: TVN24
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas zdecydowała o ograniczeniu liczby pracowników rosyjskiej misji przy Unii Europejskiej do 40 osób. Podkreśliła przy tym, że UE musi wywierać większy nacisk na Rosję.

Unia nie zamierza tolerować "nadużywania uprawnień dyplomatycznych" przez stronę rosyjską - zaznaczyła Kallas. Dodała przy tym, że wspólnie z Komisją Europejską pracuje nad zakazem wjazdu dla byłych żołnierzy rosyjskich do strefy Schengen.

- Nie chcemy, by zbrodniarze wojenni i sabotażyści kręcili się po naszych ulicach - powiedziała Kallas na konferencji prasowej po spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS
Źródło: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

Szefowa dyplomacji o porażce pakietu sankcji

Szefowa dyplomacji UE przyznała ponadto, że ministrom nie udało się w poniedziałek osiągnąć porozumienia w sprawie 20. pakietu sankcji na Rosję.

- To porażka i wiadomość, której nie chcieliśmy (musieć - red.) dzisiaj przekazywać - powiedziała. Dodała jednak, że prace nad pakietem trwają i prowadzone są rozmowy na "różnych poziomach", aby przekonać Węgry oraz Słowację do kontynuowania prac.

- Bardzo żałuję, że nie udało nam się dzisiaj osiągnąć porozumienia, biorąc pod uwagę, że jutro przypada smutna (czwarta - red.) rocznica rozpoczęcia tej wojny - powiedziała.

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy

Wstrzymali dostawy energii do Ukrainy

TVN24
Ukraina na skraju "finansowej tragedii"

Ukraina na skraju "finansowej tragedii"

Jak UE wywiera presję na Rosję

Kallas zapowiedziała, że UE zamierza wywierać większy nacisk na Rosję, w tym lepiej wykorzystywać Europejski Bank Inwestycyjny do finansowania współpracy w zakresie przemysłu obronnego. Przypomniała, że wobec ataków Rosji na ukraińską infrastrukturę energetyczną UE w ubiegłym roku podwoiła składki na rzecz Funduszu Wsparcia Energetyki Ukrainy do 1,85 mld euro.

Dodała, że UE zacieśnia również sieć wokół rosyjskiej floty cieni, czyli tankowców potajemnie transportujących rosyjską ropę, a w poniedziałek nałożyła sankcje na kolejne osoby za łamanie praw człowieka w Rosji.

Kallas oceniła, że w wojnie przeciw Ukrainie Moskwa nie osiągnęła żadnego ze swoich strategicznych celów, jej wojsko utknęło w martwym punkcie, kondycja jej gospodarki szybko się pogarsza, a Ukraińcy stawiają opór i trzymają się mocno.

Podkreśliła też, że dla Europy ważne jest, jak zakończy się wojna, i jeśli UE nie chce, by jej interesy zostały odstawione na boczny tor, musi jasno określić swoje oczekiwania wobec Moskwy.

- Poszanowanie granic, zaprzestanie sabotażu, wypłacenie odszkodowań wojennych i zwrot porwanych ukraińskich dzieci to nie są daleko idące żądania, ale podstawa. Zanim więc rozpoczniemy rozmowy z Moskwą, powinniśmy jasno określić, o czym chcemy z nią rozmawiać - oceniła.

pc

TVN24 HD
pc
Opracował Wiktor Knowski /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Wojna w Ukrainie Kaja Kallas Parlament Europejski
