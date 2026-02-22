Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Ostrzeżenia IMGW. Roztopy, odwilż. IMGW ostrzega, są alarmy nawet drugiego stopnia

Możliwe roztopy
Prognoza pogody na niedzielę
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda w Polsce. IMGW ostrzega przed roztopami. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Wzrost temperatury przyniesie odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Sprawdź, gdzie należy uważać.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - roztopy

Pomarańczowe alarmy przed roztopami obowiązują w województwie śląskim, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim i Bielsko-Biała.

Prognozuje się tam wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 3 stopni Celsjusza, zaś temperatura maksymalna od 2 do 7 st. C. Suma opadów deszczu wyniesie od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy.

Alarmy będą w mocy od niedzieli od godziny 11 do wtorku do godziny 20.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - roztopy

IMGW ostrzega też przed roztopami. Alarmy przed nimi wydano w województwach:

  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami wschodnimi;
  • mazowieckim, w powiatach: żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim;
  • podlaskim, w powiatach: grajewskim, kolneńskim;
  • lubelskim, wszędzie poza powiatami łukowskim i ryckim;
  • podkarpackim, w powiecie lubaczowskim;
  • małopolskim, w powiatach: gorlickim, nowosądeckim, limanowskim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim;
  • dolnośląskim w powiatach: kłodzkim, wałbrzyskim, kamiennogórskim, karkonoskim, lwóweckim, lubańskim.

W regionach tych prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 st. C, a maksymalna - od 3 do 5 st. C. Suma opadów deszczu osiągnie 10-15 litrów na metr kwadratowy. Wiatr powieje z prędkością od 15 do 30 kilometrów na godzinę, w porywach do 55 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Ostatnie ostrzeżenia wygasną we wtorek o godzinie 21.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Opracowała redakcja tvnmeteo.pl

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogodyIMGWZimaŚnieg
Czytaj także:
Nor'easter
Szykują się na potężny atak zimy. Nadciąga nor'easter
Świat
Tomasz Wasilewski na drodze lodowej na Morzu Bałtyckim
Droga lodowa na Bałtyku. Sprawdzili ją nasi dziennikarze
Świat
Może padać deszcz
Strefa opadów będzie wędrować nad Polską. Pogoda na dziś
Prognoza
Dziurkacz chmurowy (cavum) w Białymstoku
Dziura w niebie. Rzadkie zjawisko nad Białymstokiem
Polska
Możliwy deszcz ze śniegiem
Noc pod znakiem opadów, miejscami marznących
Prognoza
Nadchodzi wiosna, Tarnów (Małopolskie)
Sobota pachniała wiosną
Polska
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Trzęsienie ziemi na Słowacji
Świat
Odwilż, roztopy, idzie wiosna, pogoda
Temperatura mocno poszybuje. Ile stopni będzie
Prognoza
Roztopy, odwilż, Polska
"Śnieg zacznie się intensywnie topić". Co to dla nas oznacza
Polska
Aktywność fizyczna, sport zimą
"To najtrudniejszy czas". Ta grupa jest szczególnie narażona
Smog
Akcja ratunkowa w Sankt Anton am Arlberg w Austrii po zejściu lawiny
Lawina w Alpach. Zginął Polak
Świat
Jeden z kaszalotów wyrzuconych na brzeg na wyspie Fanoe
Morze wyrzuciło sześć kaszalotów na brzeg
Świat
Szczeniak utknął w feldze samochodowej w Kalifornii
Utknął w feldze samochodowej. Uratowali go strażacy
Ciekawostki
Niedźwiedzice z zoo w Helsinkach wybudziły się bardzo wcześnie
Pęknięta rura wybudziła niedźwiedzie ze snu
Świat
Wędrówka strefy opadów marznących w sobotę nad Polską
Mapy opadów marznących
Prognoza
Zawalony most w dzielnicy La Libertad w Peru
Woda porwała mosty, wdarła się do domów. "Zostałem bez dachu nad głową"
Świat
Śnieg, zima, opady
Początek weekendu ze zmienną aurą
Prognoza
Opady śniegu sparaliżowały Austrię
Atak zimy w alpejskim kraju. Śmiertelny wypadek z udziałem pługa
Świat
Rakieta Space Launch System (SLS) wykorzystywana podczas misji Artemis II
Lot wokół Księżyca. NASA podała nowe okno startowe
Nauka
Jezioro Bajkał
Bus z turystami wpadł do Bajkału. Niemal wszyscy zginęli
Świat
Mróz nocą
Przed nami mroźna noc
Prognoza
Halo słoneczne w Świnoujściu
Halo pojawiło się w Świnoujściu. "To znak"
Polska
Odwilż, roztopy, przedwiośnie, ciepło
To będzie diametralna zmiana w pogodzie
Prognoza
Węgry. Autobus wpadł do rowu
Śnieżny chaos. Kilkunastu rannych
Świat
Łosie, Warszawa Białołęka
"Wychodzą na drogi", ale to "my wjeżdżamy w ich przestrzeń"
Polska
Lawina w Utah
Dziecko ofiarą śmiertelną lawiny
Świat
Śnieżyca w Sapporo
Atak zimy. Setki zamkniętych szkół, paraliż na kolei
Świat
Krzywe Drzewo z Szydłowca
Krzywe Drzewo z Szydłowca. Czy zostanie europejskim drzewem roku?
Polska
Smog
Alert RCB. "Zrezygnuj ze spacerów"
Smog
Tornado
Uszkodzone domy, ranna kobieta. Tornado w stanie Illinois
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom