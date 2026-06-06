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Dwie osoby zranione nożem. 42-latek w rękach policji

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Zatrzymany 42-latek
Policja z Wrocławia zatrzymała 42-latka
Źródło wideo: KMP we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu
Do trzech lat więzienia grozi 42-latkowi, podejrzanemu o to, że w środę we Wrocławiu ranił nożem dwie osoby.

W środę przed godziną 14 przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu 42-latek zaatakował dwie osoby przy użyciu noża i uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Jak podaje policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podejrzewanego 42-latka złapano jeszcze tego samego dnia wieczorem na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Grozi mu kara do trzech lat więzienia. "Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratura, który wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego" - informuje policja.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Atak nożownika
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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