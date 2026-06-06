Polska Dwie osoby zranione nożem. 42-latek w rękach policji Oprac. Mateusz Czajka |

Policja z Wrocławia zatrzymała 42-latka Źródło wideo: KMP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KMP we Wrocławiu

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W środę przed godziną 14 przy ulicy Powstańców Śląskich we Wrocławiu 42-latek zaatakował dwie osoby przy użyciu noża i uciekł z miejsca zdarzenia. Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Jak podaje policja, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Podejrzewanego 42-latka złapano jeszcze tego samego dnia wieczorem na ogródkach działkowych. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Grozi mu kara do trzech lat więzienia. "Sprawa prowadzona jest pod nadzorem prokuratura, który wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie aresztu tymczasowego" - informuje policja.

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